Dauer(b)renner Bruckner beim Wien-Marathon

An die 40.000 Teilnehmer werden am Sonntag beim 39. Vienna City-Marathon starten. Als einer von nur sechs Läufern war Bernhard Bruckner aus Deutsch-Wagram bei jedem Wien-Marathon dabei und im Ziel. Das soll auch diesmal der Fall sein.

Auch wenn der 56-Jährige es diesmal ruhig anging: „Ich habe nur zweimal die Woche trainiert, aber das sollte reichen. Ich habe jetzt kein großes Ziel, außer Spaß zu haben und in einer vernünftigen Zeit ins Ziel zu kommen.“ Ganz verschwunden ist der Ehrgeiz beim Marchfelder aber nicht: „Sechs Stunden will ich nicht brauchen (lacht).“

Wenn man zum elitären Kreis der Dauer(b)renner zählt, dann ist das mediale Interesse natürlich groß, bereits in der Vorwoche hatte er seine ersten Fernsehtermine, die in den Tagen vor diesem Großereignis noch mehr werden: „Am Mittwoch treffen sich alle sechs von uns für ein Bier, dann haben wir noch das Fernsehen zu Gast und dann geht es auch schon los“, so Bruckner, der sich jetzt schon auf 2024 freut, wenn das große 40-Jahr-Jubiläum stattfindet: „Da werden sich die Veranstalter sicher was besonderes einfallen. Auch für die Dauerläufer wie mich nehme ich an.“ Bleibt die Frage an Bruckner, ob die 40. Auflage nicht auch ein würdiger Abschluss sei?

„Nein, ich möchte so lange teilnehmen, so lange es mir körperlich gut geht und ich Spaß daran habe. Ein Ende ist noch lange nicht in Sicht.“ Das ist aber noch Zukunftsmusik, heuer stehen nach Wien noch die zehn Marathons in zehn Tagen in Bad Blumau auf dem Programm.