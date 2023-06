Organisator Günter Pauser vom ULT Deutsch-Wagram rang sichtlich nach Worten: „Einfach nur sensationell, das war einfach nur ein Riesenerfolg. Der Laufsport ist zurück in Deutsch-Wagram.“ Denn mit über 400 Teilnehmern, genau 447, aberdutzenden Zuschauern und Fans entlang der Strecke und sportlichen Höchstleistungen ließ die dritte Station des Weinviertler Laufcups am Samstag alle Läuferherzen höherschlagen. Zum Vergleich: Zum letzten Mal so viele oder mehr Teilnehmer hatte man 2014, als aber auch die Landesmeisterschaften in Deutsch-Wagram stattfanden.

Schon bei den Kinderläufen war der Andrang riesig, das begeisterte auch Bürgermeisterin Ulrike Mühl-Hittinger. Alle Kids bekamen übrigens von der Basketball-Sektion ein Gratis Eis. Beim Hauptlauf über Fünf Kilometer überschlugen sich dann die Ereignisse: In der ersten Runde liefen noch sechs Mann an der Spitze mit, unter anderem Youngster Ben Balik (Anm.: Jahrgang 2008). Danach setzte sich Alexander Gube vom LAC Harlekin Mistelbach ab, die Bauernfeind Brüder Tobias und Andreas folgten ihm. In einem packenden Zielsprint ließ Gube dann Tobias Bauernfeind keine Chance und jubelte über den Sieg.

„No-Name“ siegte bei den Damen

Einen, zumindest für die Weinviertler Laufszene, überraschenden Sieg gab es bei den Damen. Amelie Sattler vom KUS ÖBV Pro Team, ein Jahrgang 2002, ist allerdings eine ausgezeichnete Leichtathletin und gewann souverän vor Eva-Maria Putz und Barbora Koprivova. „Da war die Creme de la Creme der Laufcupszene am Start“, freute sich Pauser.

Traditionell wurden auch die schnellsten Deutsch-Wagramer geehrt, sprich Läufer, die in der Stadt wohnen, arbeiten oder im Verein sind. Heuer setzten sich Christine van Linthoudt und Bastian Bruckner durch, beide bekamen einen Erdbeer- und Spargelkorb vom Iser. Ganz besonders freute Pauser, dass auch die Volksschule Deutsch-Wagram mit 90 Kids am Start war, dank dem Engagement von Lehrerin Angelika Heinzl.

„Am Ende kann ich nur sagen Dankeschön!“, so Pauser, der sich wie immer auf die FF Deutsch-Wagram und die anderen Sektionen der SU Deutsch-Wagram verlassen konnte. Und nach dem Lauf ist vor dem Lauf, die 40-Jahr-Jubiläumsveranstaltung soll am 8. Juni 2024 über die Bühne gehen.