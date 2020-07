Vor Kurzem sorgte der Lasseer Rainer Predl mit seinem neuen österreichischen Rekord im Zwölf-Stunden-Lauf in der Steiermark für Aufsehen. Nun legte der Deutsch-Wagramer Bernhard Bruckner mit seinem Sohn Bastian in Bad Blumau nach: Beide absolvierten in nur drei Tagen gleich drei Marathons.

Allerdings gab es diesmal nur eine Light-Version jener Veranstaltung, an der Bruckner schon einmal teilgenommen hatte, nämlich zehn Marathons in zehn Tagen. Das ging coronabedingt heuer nicht, dennoch wollten Vater und Sohn endlich wieder Wettkampfluft genießen und nahmen daran teil. Gestartet wurde am Freitag bei strömendem Regen, während Samstag und Sonntag hochsommerliche Temperaturen herrschten. Für Bastian Bruckner, Jahrgang 1991, war das egal, er lief alle seine drei Marathons kontinuierlich und belegte am Ende den dritten Gesamtrang.

Aufgeben? Gibt es bei Bruckner nicht

Bernhard Bruckner wiederum war zwar durch – laut eigener Aussage – „null Training“ nicht so schnell, aber immer wieder passabel im Ziel. Der 52-Jährige analysierte danach wie folgt: „Bei mir war nur durchkommen das Ziel, und da ich ja eh kaum aufgebe, war mir eigentlich bewusst, dass ich das schaffen

sollte.“ Ehrlicherweise fügte er aber noch hinzu: „Aber zehn, wie noch vor drei Jahren, hätte ich diesmal nicht geschafft.“ Aber darum ging es dem Routinier ja auch nicht: „Endlich wieder Marathon laufen, endlich wieder einen Wettkampf absolvieren. Nur das hat für mich gezählt in einem Jahr wie diesem.“

Im Zuge der Läufe in Bad Blumau konnte auch der „100 Marathon Club Austria“ seine Vollversammlung abhalten, wo Bruckner erneut zum Obmann gewählt wurde. „Ich freue mich wieder auf diese Herausforderung, das macht einfach nur riesig Spaß.“