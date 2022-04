Er bleibt einfach Dauer(b)renner

Werbung

Auch an der 39. Auflage des Vienna City Marathon in Wien am Sonntag nahm der Deutsch-Wagramer Bernhard Bruckner teil – und er schaffte es, wie jedes Jahr, ins Ziel.

Dabei finishte der 55-Jährige in starken 4:37,12 Stunden und war damit deutlich schneller als erwartet. „Nachdem ich eine Meniskus-OP hinter mir habe, dachte ich, dass fünf Stunden das absolute Maximum wären. Zum Glück habe ich mich geirrt.“ Bruckner war zum ersten Mal seit Langem wieder nervös am Start, vielleicht pushte genau das den Marchfelder. Zudem passte auch das Wetter und Spaß hatte er ohnehin bei jedem Kilometer.

Tags zuvor traf er sich übrigens mit seinen fünf noch verbliebenen Mitstreitern, die jeden Wien-Marathon seit dessen Premiere bestritten haben. „Solange ich gesund und fit bin, werde ich immer teilnehmen“, stellt Bruckner klar, dessen nächstes Ziel im Sommer das Laufevent „Zehn Marathons in zehn Tagen“ in Bad Blumau sein wird.