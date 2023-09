Extremläufer Predl glückte die Generalprobe vor dem Dschungel-Marathon

„O`Zapft is“ - Unter diesen Motto ging es für Rainer Predl zum Kurztripp nach München. Dort stand der traditionelle Sechs-Stundenlauf auf dem Programm. Start war am Kapuzinerhölzl im Park nicht unweit vom Schloss Nymphenburg entfernt. Die Rundkurslänge betrug 1,5 Kilometer und war zu 80% auf Schotter und 20% auf Asphalt. „Eine sehr selektive Strecke, kleine aber recht bissige Anstiege und kurze Abstiege, was natürlich ein wenig an Energieaufwand mit sich führte“, berichtete der 33-Jährige. Die Temperaturen lagen bei 30 Grad, nicht nur deshalb passte es in Predls Vorbereitungsplan.

Denn seine sportlichen Ambitionen waren klar definiert: Zwischen 70-80km schaffen und München als Formtestlauf vor dem Vietnam Dschungel Ultramarathon. Dieser findet am 21. Oktober statt und beinhaltet 70km und mehr als 3000 Höhenmeter.

Sogar eine Dusche gab es entlang der Strecke

Mit einem Schnitt von knapp vier Minuten pro Kilometer startete der Lasseer das Rennen, die ersten 10km konnten in 42 Minuten absolviert werden. Und Predl machte der lauf Spaß, weil sich das organisationsteam ordentlich ins Zeug legte: Eine gut bestückte Verpflegungsstation, eine Dusche aufgrund der hohen Temperaturen entlang der Rennstrecke und viele Zuschauer, die anfeuerten.

Die 50km Marke konnte der Weinviertler dannin soliden 3:42 Stunden abspulen. „Gegen Ende nahm ich mir selber wieder den Druck raus, zu verlieren hatte ich bei diesem Formtestlauf nichts und ich versuchte, sicher, aber doch, den Lauf zu beenden“, so Predl. Nach sechs Stunden war es dann auch schon geschafft: 76,359km standen am Tacho, was den souveränen Gesamtsieg bedeutete - über zehn Kilometer vor dem Zweitplatzierten.