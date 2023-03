Frau übernimmt Hohenauer Laufverein

Werbung

Bei der Generalversammlung im März übernahm Natascha Veit den Vorsitz der Komaru Runners Hohenau von Wolfgang Tschapka, der dem Verein 25 Jahre als Obmann zur Verfügung stand.

Tschapka bedankte sich für die Zusammenarbeit mit den Vereinskollegen, Helfern und der Gemeinde. Veit, eine Lehrerin und passionierte Läuferin aus Hohenau, übernimmt mit einem Vorstand, bestehend aus neuen, jungen engagierten Vorstandsmitgliedern und arrivierten Mitgliedern wie Laufcuporganisator Dieter Koch.

Zum jährlichen Sommerlauf gibt es ab nun auch einen Lauftreff an jedem Sonntag. „Und in den nächsten Vorstandssitzungen werden weitere neue Ideen überlegt, um das Laufen in Hohenau noch attraktiver zu machen“, verriet Koch.