Gube beglich Rechnung ein Jahr später

Er war der große Dominator des Raiffeisen Weinviertler Laufcups 2022: Der 22-jährige Alexander Gube vom LAC Harlekin gewann fast alle Läufe. Einen Fleck hatte er aber auf seiner makellosen Laufweste des Vorjahres, nämlich den Mistelbacher Kasernen-Halbmarathon. Dort hatte er mit Problemen zu kämpfen und konnte seine Leistung nicht abrufen. Am vergangenen Sonntag schlug er aber bei der zwölften Auflage dieser Veranstaltung, die das Bundesheer in Kooperation mit dem LAC Harlekin Mistelbach organisiert, zurück.

Gube gewann und fügte sich mit einer Endzeit von 1:15 Stunden nahtlos in eine prominente Liste von Siegern ein. Sein Vorsprung auf den Zweitplatzierten betrug über sechs Minuten. „Mit dieser Zeit wäre er auch bei Rennen mit einer Top-Besetzung weit vorne gewesen“, weiß Markus Reidlinger, Obmann des LAC Harlekin. Auch bei den Damen gab es eine lokale Siegerin: Gudrun Lechner aus Lanzendorf, die mit lautstarker Unterstützung an der Strecke in 1:39 Stunden ins Ziel gepeitscht wurde.

Volkslauf war eine Sache für die „Dauerbrenner“

Der 9,6 Kilometer lange Volkslauf ging indes an zwei bekannte Gesichter der Weinviertler Laufszene: bei den Herren an den Obmann des LC Erdpress Reinhard Müller, bei den Damen an WV-Laufcup-Gesamtsiegerin Anna Dersch vom LAC Harlekin. Knapp 100 Teilnehmer ließen den frühen Nachmittag dann gemütlich in der Bolfras-Kaserne ausklingen, nachdem Bürgermeister Erich Stubenvoll höchst persönlich die Pokale überreicht hatte. Auch das Bundesheer war wieder begeistert. Bataillonskommandant Hans Peter Hohlweg dankte allen voran Bartosz Schober und Herwig Graf, die sich immer wieder auch außerhalb der Dienstzeit für den Lauf einsetzen und engagieren. „Keine Selbstverständlichkeit mehr heute, wie viele Firmen und Vereine aus Erfahrung wissen“, streute auch Reidlinger Rosen.

Generell waren die Teilnehmerzahlen zwar nicht ganz so hoch, wie von den Organisatoren erhofft, aber viele waren sich einig: Alleine an den Teilnehmerzahlen zu messen, reicht wohl nicht. Deswegen stellt Reidlinger klar: „Wir werden uns bald zusammensetzen und besprechen, ob wir es nächstes Jahr wieder machen. Aber ich bin guter Dinge, dass das klappt.“