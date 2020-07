95 Läufer waren beim virtuellen Hohenauer Sommerlauf dabei, hoffentlich dem letzten, bevor es Ende August in Mistelbach wieder zurück in die Realität gehen soll. Auch wenn Markus Reidlinger, der Veranstalter des Stadtlaufs, noch vorsichtig ist: „Aufgrund der steigenden Fallzahlen müssen wir abwarten, aber wenn es irgendwie möglich ist, wollen wir Ende August den Lauf durch führen.“

Noch einmal zurück zu Hohenau: Aufgrund der altersbereinigten Wertung – diesmal die Zusatz-Challenge – siegten Josef Pernold bei den Männern und Wilma Schram bei den Damen. Um was ging es? Mittels eines Altersleistungsrechners konnten die Leistungen trotz des unterschiedlichen Alters der Teilnehmer verglichen werden. Im Vorfeld des Sommerlaufs konnte ja abgestimmt werden, welche Zusatz-Challenge noch einmal zur Anwendung kommt, und scheinbar hatte der Lauf familie die Premiere in Deutsch-Wa gram so gut ge fallen, dass es jetzt zu einer Wiederholung kam.

Erfreulich aus Sicht der Gastgeber: der zweite Platz von Wolfgang Tschapka von den Komaru Runners Hohenau. Die drei schnellsten Damen und Herren, der jüngste und älteste Teilnehmer sowie die schnellsten Hohenauer bekamen als Belohnung Gutscheine vom Buschenschank Nossian. „Ein voller Erfolg“, freute sich Dieter Koch.