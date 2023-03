Lasseer Benefizlauf mit Top-Leistung und einem „Fuchs“

Werbung

Eine lauftechnisch perfekte Veranstaltung war der 10. Lasseer Benefizlauf zugunsten des Kinderhospizes Sterntalerhof am vergangenen Samstag. An die 250 Teilnehmer traten bei den diversen Bewerben an, Höhepunkt war der Sechs-Stunden-Lauf.

Diesen entschied übrigens Robert Weihs vom ULT Heustadlwasser für sich, mit 76,61 Kilometern, dicht gefolgt von Gerhard Pachner (75,64) und Dominik Pacher (70,55). Ganz stark war die beste Dame Ulli Striednig: 66,72 km waren auch insgesamt die viertbeste Leistung. Und das weibliche Geschlecht zeigte überhaupt auf: Im Drei-Stunden-Lauf war niemand schneller als Diana Dzaviza; mit 43,14 Kilometern schlug sie den Lasseer Lokalmatador Rainer Predl, der aufgrund seiner Vorbereitungen auf den Nordpol-Marathon nur die „kurze“ Distanz in Angriff nahm und mit 35,40 km ins Ziel kam.

Dafür sorgte sein Outfit für Aufsehen: Er lief bei strahlendem Sonnenschein im Fuchskostüm. „Das war ganz schön heiß“, schmunzelte Predl, der seine Verkleidung wie folgt erklärte: „Ich wollte den Leuten etwas bieten. Der Fuchs ist ja auch mein Logo auf meiner Website und bei allen Projekten.“ Das gelang: Alle paar Meter musste der Lokalmatador anhalten und mit den Leuten plaudern. Davor war er auch ein paar Stunden als Moderator im Einsatz, ehe er in die Laufschuhe schlüpfte.