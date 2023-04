Laufcup beginnt in Spannberg

Werbung

Wer sich vor dem üppigen Ostermahl noch einmal sportlich betätigen will, ist am Karsamstag in Spannberg genau richtig. Dort startet der Raiffeisen Weinviertler Laufcup 2023 mit dem Spannberger Wald- und Wiesenlauf.

Um 16 Uhr erfolgt der Startschuss des Hauptlaufes über sechs Kilometer, die Strecke führt über Asphalt- Schotter und Feldwege durch Wald und Flur. „Einfach, um die Natur zu genießen“, wie es Reinhard Müller, Obmann des Veranstaltervereins LC Erdpreß, auf den Punkt bringt. Anmeldung, Start und Ziel befinden sich am Sportplatz, Dusch- und Umziehmöglichkeiten sind vorhanden. Bereits ab 14.30 Uhr geht es mit den Kinder- und Jugendläufen los, um 18 Uhr gibt‘s die Siegerehrung samt gemütlichem Ausklang. Alle weiteren Infos gibt es bei Müller unter ( 0664/ 8293138.

Einmal ganz neu, einmal neu und ein „alter Bekannter“

Insgesamt gibt es heuer satte 13 Stationen, drei sind neu im Programm. Erstens der Lauf in Zlabern im Rahmen des Waldfestes am 24. Juni, quasi der Direkt-Nachfolger des beliebten Neudorfer Pfingstlaufes. Für die Organisation zeichnen der LAC Harlekin und die FF Zlabern verantwortlich. „Wir freuen uns schon, jeder Lauf zusätzlich ist ein Gewinn“, meint LAC-Obmann Markus Reidlinger.

Zweitens der Draisinenlauf in Asparn bzw. Grafensulz im Naturpark Leiserberge an der Grenze zwischen den Bezirken Korneuburg und Mistelbach. Im Vorjahr feierte er als eigenständiger Lauf sein Premiere, aufgrund der großen Nachfrage entschlossen sich die Veranstalter des KFC Kleinebersdorf, nun beim Laufcup mitzumachen.

Und drittens kommt der Gerasdorfer Stadtlauf wieder in den Schoß der Laufcup-Familie zurück, vor allem, weil der engagierte Hannes Braunsdorfer von Dynamo Seyring als „Chef“ übernimmt.