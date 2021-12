Mostböck nach Crash mit Auto am Weg zur Bestzeit

Ein heißer Frühsommertag im Juni 2020. Das Thermometer klettert auf über 30 Grad, die Sonne brennt vom Himmel, der Asphalt glüht. Während andere im Freibad liegen, schraubt der Oberhausener Mario Mostböck wie gewohnt an seinem körperlichen Zustand. 2016 in Dublin und 2019 in Chicago finishte der Marathonläufer jeweils als bester Österreicher, die persönliche Bestzeit liegt bei 2:48,27 Stunden. Täglich trainiert der Mittvierziger dafür, noch schneller zu werden – diesmal auf dem Fahrrad. Doch das Vorhaben wird jäh gestoppt: Ein seitlich auf seine Spur einbiegender Autofahrer übersieht Mostböck, dessen Tacho gerade 33 Stundenkilometer anzeigt. Der Ausdauersportler hat keine Chance, es kommt zum Crash.

Was folgte, hat sich beim heute 48-Jährigen richtiggehend eingebrannt: Der erste Gedanke, dass „nur“ die Schulter ausgekegelt sei. Die Ersthelferin, die ihn anhielt, ruhig liegen zu bleiben. Sein Wille, sich dennoch aufzusetzen, weil der Beton so heiß war. Und – genau in diesem Moment – ein besseres Gefühl für das Ausmaß der Verletzung: „Ich hab gemerkt, wie es mir das Schlüsselbein rausdrückt, weil da nichts mehr drinnen ist, das die ganzen Knochen zusammenhält. Da habe ich gewusst, oh Scheiße, da ist fix was hin. Dann waren natürlich die Emotionen da. Und dann hat eh das normale Prozedere begonnen, Krankenhaus und so weiter.“

Vier OPs in fünf Monaten

Dort standen vier OPs in fünf Monaten an, um die völlig lädierte Schulter und den Fuß, der auch etwas abbekommen hatte, zu richten. Die Folge: elf Monate Laufpause, wo nur Physiotherapie möglich war. Das dafür „fünfmal die Woche, weil ich ja eh daheim war“. Und weil er als Laufcoach und Sporttherapeut sein Netzwerk ausspielen konnte. Wie sehr ihm diese Phase nutzte, glaubt Mostböck heute kaum: „Durch das ganze Aufbautraining habe ich meinen Körper noch besser kennengelernt und meine Schwächen ausbessern können. Deshalb geht meine Leistung jetzt so rapide nach oben.“

Denn seit April greift er wieder an, und was sich bei der Leistungsdiagnostik abzeichnete, setzte sich bei der Wiener Crosslaufmeisterschaft im November fort: Als reiner Probelauf gedacht, stand Mostböck in der Altersklasse ab 35 Jahren ganz oben am Treppchen.

2022 will er seine Form dann auch wieder im Marathon beweisen und am 15. Mai in Kopenhagen Bestzeit laufen, ehe 2023 eine Medaille bei den Staatsmeisterschaften her und die 2:40-Stunden-Marke fallen soll. „Vorher hör ich nicht auf“, verspricht der ehrgeizige Sportler, der neunmal die Woche trainiert – und dabei noch besser auf Autos achtet. Vor dem fatalen Crash landete er nämlich schon zwei andere Male auf einer Motorhaube – ohne etwas davonzutragen: „Ich hab schon gedacht, ich bin unzerstörbar.“ Ein Irrtum! Hartnäckig ist Mostböck aber allemal.