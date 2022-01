Rainer Predl: Zuerst Polen, dann Rumänien

Etwas mehr als einen Monat nach dem erfolgreichen 30-Tage-Laufband-Weltrekord ist für den Lasseer Rainer Predl nun wieder das Training für das Jahr 2022 gestartet. „Aber alles Schritt für Schritt“, will es der 32-jährige ruhig angehen. „War es anfangs ein schwieriger Start in den Trainingsalltag, so haben sich nun der Puls als auch die Ausdauer wieder gut normalisiert. Die Basis wird gerade aufgebaut und die Geschwindigkeit ebenso.“

Nach großen Projekten läuft man ebenso recht rasch Gefahr, in ein Motivationsloch zu fallen. Um dies zu verhindern, schmiedete Predl schon die Pläne für seine kommenden Abenteuer. Den Anfang macht ein schneller Ultralauf in Polen Ende April, gefolgt vom krassen Gegenteil einem 500 Kilo meter-Lauf am Schwarzen Meer in Rumänien Mitte Juni. Bei beiden Events wurde der Marchfelder übrigens von den Veranstaltern eingeladen, quasi als Belohnung für seinen erfolgreichen Weltrekordversuch.

Fußballfeeling: Laufen im Nationalstadion

Im polnischen Chorzow wird ein Sechs-Stunden-Lauf stattfinden, und zwar im Stadion Slaski, einem top-modernen 55.000 fassenden Stadion, in dem auch die Nationalmannschaft Polens ihre Heimspiele austrägt. Gelaufen wird dabei auf der Laufbahn, das Stadion verfügt nämlich über eine Top-Leichtathletikanlage.

Urlaubsfeeling: Laufen neben Sandständen

Im rumänischen Piateta Perla wird dagegen auf einer Landzunge gelaufen, einem beliebten Ausflugsziel für Touristen. Sandstrände, mediterranes Klima und ein wunderschönes Panorama aufs Meer lassen diesen Rundkurs einmalig erscheinen. Man muss pro Tag 100 km absolvieren, Zeit hat man dafür maximal 17 Stunden. Wer in diesen fünf Tage für alle fünf 100-km-Läufe zusammengerechnet die wenigste Zeit benötigt hat, ist Gewinner/in des UltraBlackSea-Laufs.

Körperlich wird das im Sommer eine wahre Tortur: An die 7.000 Kalorien täglich muss Predl zu sich nehmen, viele Salze, Elektrolyte und Magnesium werden hier elementar sein, um den Körper vor Krämpfen zu bewahren. „Klingt doch schön, oder?“, kann es Predl dennoch kaum erwarten.