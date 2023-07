So viel Kinder wie noch nie beim Lauf in Hohenau

Der 26. Hohenauer Sommerlauf fand am vergangenen Samstag zum ersten Mal unter der Ägide von Neo-Obfrau Natascha Veit statt, die mit ihrem Team aber tatkräftig von den „Oldies“ Dieter Koch und Wolfgang Tschapka unterstützt wurden. Das war auch notwendig, weil der Andrang zu den Läufen, auch beim Raiffeisen Weinviertler Laucup, wieder größer wird.

So auch zu sehen bei den Kinderläufen, wo man fast 50 Kids begrüßen konnte, was einen neuen Rekord bedeutete. „Da freut mich, dass auch die Werbung in der Volks- und Hauptschule Wirkung gezeigt hat, die Kinder in Bewegung zu kriegen“, freute sich Koch, der zu Beginn eine kleine Schrecksekunde erlebte, denn eine Minute vor dem Start streikte sein Laptop, dennoch konnte die Zeitnehmung in Gang gebracht werden.

Generalprobe für den Marathon im „Kühlschrank“

Im Hauptlauf kam es zum erwarteten Duell zwischen Andreas Bauernfeind und Alexander Gube, wobei sich Ersterer letztendlich klar in 28:48,4 Minuten über die 8,4 Kilometer mit knapp 20 Sekunden Vorsprung durchsetzte. Das Podium komplettierte Extremläufer Rainer Predl, der noch ein kurzes Training vor seinem Marathon in den Vereinigten Eisfabriken und Kühlhallen in Wien diesen Mittwoch absolvierte. Bei den Damen war Kathrin Polke vom LAC Harlekin Mistelbach eine Klasse für sich, mit ihrer Laufleistung von 32:32,4 wurde sie Gesamt-Achte.

Für besonderes Aufsehen sorgte Peter Böhm, der Inhaber des Fahrradgeschäfts Sport Böhm in Hohenau, der mit einer Prothese den Hobbylauf über 4,2 Kilometer absolvierte und dabei nicht Letzter wurde. „Ein echtes Vorbild“, gab es von Koch Applaus.