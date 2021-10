Startschuss für Weltrekord

Wahnsinnig, wahnsinniger, Rainer Predl. Wenn am Montag um zehn Uhr der Startschuss fällt, dann wird der 31-Jährige in der Intersport-Winninger-Filiale im Gewerbepark Wien-Stadlau versuchen, einen Monat lang auf dem Laufband zu laufen – und dabei einen neuen Weltrekord aufzustellen.

Gemeinsam mit seiner mehr als 30-köpfigen Betreuercrew stellt Predl dieses Unternehmen, welches er auf den Namen „Funkenflug“ taufte, wie immer in den Dienst der guten Sache, und zwar zugunsten des Kinderhospiz Sterntalerhof.

Bei so einem Projekt gibt es viele Fragen. Wir geben die Antworten ...

... zum Thema Weltrekord

Dieser Weltrekordversuch wird von allen drei weltweit zugelassenen Rekordverbänden Guinness World Records (aus England), RekordInstitut und recordholders (beide Deutschland) akzeptiert und gewertet – allerdings auch unter besonders strengen Kriterien. Was heißt das? Es gilt, in den 30 Tagen eine Strecke von 2.500 Kilometern zu laufen, oder anders ausgedrückt: ungefähr zwei Marathons pro Tag.

Guinness stellt mit 2.500 km den härtesten Part des Rekordbruchs da. RekordInstitut Deutschland verlangt 2.100 km und recordholders hat mit 1793,28 km sein Limit gesetzt, welches durch einen Kanadier namens Michel Goudin aufgenommen wurde. Für Guinness als auch RekordInstitut ist dies der erste Datensatz eines solch langen Laufbandlaufs, daher wurden deren Limits so gesetzt. „Mein Ziel ist ganz klar, die 2.500 km zu knacken, um somit alle drei Rekordverbände abzudecken. Ehrensache (lacht)“, setzt Predl seine Ziele wie gewohnt hoch an.

... zum Thema Gesundheit

Ein Arzt sowie ein Betreuer sind stets vor Ort und über wachen den Rekordversuch. Predl ist mental und körperlich darauf vorbereitet und sich der gesundheitlichen Risiken bewusst. „Nur durch langjähriges und gezieltes Training sind solche Aktionen möglich, also bitte nicht nach machen“, appelliert der Extremläufer.

Die entscheidende Phase sind dabei die ersten 14 Tage: „Schaffe ich diese Hürde, dann wird normalerweise nichts mehr passieren, weil sich der Körper an die Belastung gewöhnt“, weiß der Marchfelder, der noch augenzwinkernd hinzufügt: „Klar wird es hart, aber der Schmerz ist nicht mein Feind.“ Anders ausgedrückt: Abgesehen von der Gefahr einer drohenden Blutvergiftung – wie bei seinem Rekordversuch auf dem Laufband über 14 Tage vor ein paar Jahren – oder eines Ermüdungsbruchs gibt es laut Predl kaum einen Grund, wirklich aufzuhören.

... zum Thema Mentales

Bei solch langen Zeiteinheiten, zusätzlich noch auf einem Laufband, sind mentale Anker unerlässlich. Diese dienen dazu, sich zu einem Teilziel hinzuarbeiten.

„Ich sehe auch alles wie ein großes Puzzle. Am Anfang kann man noch nicht das Bild erkennen, man muss erst mal schrittweise die Teile zusammenbauen. Erst gegen Ende erkennt man das Bild“, erklärt Predl. So funktioniert auch der 30-Tage-Laufband-Weltrekordversuch.

... zum Thema Ernährung und Schlaf

Laut Plan muss Predl 8.500 Kalorien täglich aufnehmen, um eine ausgeglichene Energiebilanz zu haben. Neben normalen warmen Mahlzeiten wird er viele Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen und seinen berühmten Avocado-Mango-Shake, den er immer bei seinen Ausdauerevents dabei hat.

Grundsätzlich wird sein Tagesplan so ablaufen: zwei Marathons am Laufband, gelaufen jeweils in zwischen vier und sechs Stunden, dazwischen Pause und Regeneration sowie Schlafen in der Nacht.

...zum Thema Zuschauen

Zuseher und Interessierte können während der Öffnungszeiten (Montag bis Freitag 9.30 bis 18.30 Uhr und am Samstag von 9 bis 18 Uhr) im Geschäft gleich beim Eingang vorbeischauen. Zusätzlich gibt es einen eigenen Livestream, der ab 1. November, 10 Uhr, loslegen wird, und zwar unter www.30days-on-treadmill-worldrecord.com .

Außerdem wird Predls Team regelmäßige Update-Beiträge, Interviews und Hintergrundberichte posten, alles zu sehen auf der Facebook-Seite von Predl.