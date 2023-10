Über 1.000 Läufer beim Laufcup-Finale in Strasshof

Bei wunderbarem Spätsommerwetter fand am vergangenen Samstag der 23. Strasshofer Herbstlauf statt, traditionellerweise der Abschluss des Raiffeisen Weinviertler Laufcups. Neben etwa 240 Sportlern für die Laufbewerbe über 10 Kilometer und 3,7 km sowie Nordic Walking über 3,7 km hatten sich 1150 (!) Kinder und Jugendliche angemeldet.

Die Rekordbeteiligung am 10. NÖ Kinder- und Jugendlauf, der auch im Rahmen des Herbstlaufes veranstaltet wurde, ist auf das große Interesse Strasshofer Kindergärten und Schulen sowie Schulen umliegender Gemeinden zurückzuführen. Möglich gemacht haben dies der Einsatz von LC Strasshof-Obmann Helmut Schach-inger und Peter Lukas vom Laufclub Strasshof sowie der Unterstützung zahlreicher Pädagogen. „Möge dadurch die Lust an der Bewegung bei vielen Kindern entfacht werden“, freute sich Schachinger.

Schachinger: „Dankeschön an mein tolles Team“

Mehr als 60 Helfer halfen bei den wochenlangen Vorbereitungen und sorgten am Veranstaltungstag für tolle Stimmung, reibungslose Abläufe und umfassende Verpflegung aller. „Ein großes Dankeschön an mein tolles Team, sie sorgen dafür, dass der Wohlfühlfaktor bei uns seit Jahren hoch ist“, so Schachinger.

Rein sportlich ginge es im Laufe des Jahres in der Gesamtwertung bei den Herren einige Male hin und her – Alex Gube, Andreas und Tobias Bauernfeind kristallisierten sich dabei als Top-Trio hervor. „Es war aber früh klar, dass die drei Herren sich den Gesamtsieg ausmachen werden“, meinte auch Markus Reidlinger, einer der „Masterminds“ des Laufcups. Verdient hätte es am Ende jeder, der Konstanteste war dann aber Andreas Bauernfeind, obwohl sein Bruder Tobias in Strasshof den Tagessieg holte.

Bei den Damen war es ein Start/Ziel-Sieg der „US-Heimkehrerin“ Kathrin Polke vom LAC Harlekin, die sowohl beim Finale gewann als auch in der Gesamtwertung. Aber auch die Konstanz von Anita Auttrit und Anna Dersch, welche Zweite und Dritte Gesamt wurden, beeindruckte heuer.

Nächstes Jahr gibt es wieder einen neuen Lauf

Und wie lautet die Bilanz der Organisatoren rund um Reidlinger und Co.? „Alles in allem eine positive Tendenz, was das Interesse und die Teilnehmerzahlen betrifft. Toll auch die Anzahl jener Läufer, die alle Stationen absolvierten“, so Reidlinger. Eine Änderung wird es 2024 geben, Drasenhofen wird erstmals Station im Cup sein und Zlabern quasi ersetzen.

Ein Gänsehautmoment bei der Siegerehrung der Tages- und Gesamtsieger im Haus der Begegnung waren auch die Standing Ovations für Fotograf Hans Newetschny, dem nicht nur für die vielen schönen Aufnahmen aller Läufer, sondern auch für seinen Einsatz drum herum gedankt wurde. „Er hat ein echtes Sportlerherz!“, lobte Reidlinger.

Zu erwähnen sei auch die langjährige Partnerschaft mit Raiffeisen in Vertretung von Geschäftsleiter Günther Harold, „ohne die ein Cup in der Form nicht möglich wäre“, wie Reidlinger erklärt.