Verkleidete Gänserndorfer Läufer sorgten für Aufsehen

Am Sonntag war die BHAK/ BHAS Gänserndorf mit einem Laufteam beim zehnten „Wings for Life World Run“ in Wien am Start und lief für die gute Sache. Alle Startgelder fließen direkt in die Forschung, damit Querschnittslähmung endlich heilbar wird.

Neben Schülern aus dem Marchfeld waren die Absolventen Elisa Palas, Hannah Lindtner, Patrik Art, Felix Bichler mit Familie, der Obmann des Absolventenvereins, Matthias Hansy, der Elternvereinsobmann Ulrich Schneider sowie die ehemalige Kollegin Romana Nowak mit dabei. Lehrer Andreas Böckl hatte dabei eine ganz besonders kreative Idee: Er schlüpfte mit Schüler Stefanos Evangelidis in aktuelle Kinorollen, als Videospielhelden Super Mario und Luigi und sorgten dabei für unvergessliche Momente.

„Wir wollten damit so viele Läufer wie möglich motivieren und wurden von den Zuschauer ganz besonders angefeuer. Ganz zu schweigen von den vielen Selfies, für die wir uns zur Verfügung stellen mussten“, meinte Böckl gut gelaunt.

Auch im TV waren die Marchfelder zu sehen, beispielsweise im Servus TV-Interview mit Rollstuhltennisspieler Nico Langmann. „Es war eindeutig unsere Absicht, für Aufmerksamkeit zu sorgen, denn diesem tollen Lauf gehört einfach mehr Augenmerk“, begründet Böckl. Ganz nach dem Motto des „Wings for Life Run“: „Laufen für alle, die das nicht mehr können.“