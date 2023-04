Wintereinbruch beim Laufcup-Auftakt in Spannberg

Werbung

Manchmal hat man Glück und zu Ostern gibt es schon warme Temperaturen. Heuer hatten die Veranstalter des 6. Spannberger Wald- und Wiesenlaufs, der ersten Station des Raiffeisen Weinviertler Laufcups 2023, am Karsamstag Pech: Schnee- und Regenfall am Vorabend sorgte für einen teils tiefen Boden entlang der Feld- und Waldwege.

„Mit sauberen Schuhen sollte an diesem Tag niemand heimfahren“, nahm es Reinhard Müller, Obmann der Gastgeber des LC Erdpress. Austragungsort des sechs Kilometer langen Wald- und Wiesenlaufes war der Fußballplatz in Spannberg, denn schon seit ein paar Jahren gibt es eine funktionierende Partnerschaft zwischen dem LC Erdpress und dem SKN Spannberg, der vor allem die Bewirtung in der Kantine übernimmt.

Eine positive Überraschung: Mehr Teilnehmer als gedacht

Trotz des kurzen Wintereinbruchs am Vorabend konnten Müller und sein Team zunächst 30 Kinder bis zwölf Jahre auf die 525 Meter lange Strecke schicken, danach folgten rund 25 Jugendliche auf die doppelte Distanz. Obwohl man aufgrund rückläufiger Teinehmerzahlen in den letzten Jahren mit rund 70-80 Teilnehmern für den Hauptlauf rechnete, sollten beim Startschuss genau 100 Sportler am Start stehen. „Das ist für uns ein absolut positives Zeichen“, strahlte Müller.

Zum Rennverlauf: Bei den Herren fehlten die üblichen Seriensieger vergangener Jahre, sodass sich ein Quartett eine packenden Kampf lieferte: Am Ende sollte der eben erst frisch aus dem Trainingscamp heimgekommene Fabian Hatzak vom LAC Harlekin mit zwei Sekunden Vorsprung vor Lokalmatador Andreas Heindl gewinnen. Letzterer wusste, warum er nur Zweiter wurde: „Als deutlich Älterer hätte ich früher die Entscheidung suchen müssen.“ Auf Platz drei folgte dicht dahinter der Waldviertler Alexander Bichl vor Lukas Schubtschik von den Komaru Runners Hohenau.

Damit sind wir beim Stichwort: Die Hohenauer Laufgruppe rund um die designierte Obfrau Tamara Veit fiel generell mit einem großen Läuferfeld auf. Bei den Damen gewann nach einem längeren Aufenthalt im Ausland Eva-Maria Putz, ebenfalls LAC Harlekin, ungefährdet vor der Tschechin Barbora Koprivova und Anita Auttrit.

Und beim geselligen Ausklang im Klubhaus des SKN Spannberg kam das Gefühl auf, es wären wieder Zeiten wie vor Corona gekommen ...