Zwei Titel an einem Tag

Wer am Silvestertag ins neue Jahr laufen wollte, der musste nach Poysdorf, denn bereits zum dritten Mal veranstaltete der Hoppers-Legend-Fanclub SC Poysdorf seinen Silvesterlauf mit Start und Ziel am Sportplatz. Und da es der einzige (reale) Lauf im Weinviertel war, wurden die Organisatoren rund um Roman Strobl quasi überlaufen. Knapp 100 Teilnehmer, unter anderem aus Schwechat oder Wien, kamen in den Bezirk – für Strobl ein Beweis, „dass die Leute genug haben von den virtuellen Läufen“.

Auch das Niveau war hoch, wobei ein Mann herausragte: Peter Schindler. Der Top-Mann vom LC Wolkersdorf gewann über die 5,5 Kilometer lange Strecke in 20:37 Minuten – und zwar überlegen mit knapp einer Minute Vorsprung. „Eine mörderische Zeit“, staunte auch Strobl. Für Schindler gab es am letzten Tag des Jahres übrigens einen Doppelsieg, gewann er doch auch den virtuellen Silvesterlauf des LC Erdpress.

Schindler kam auch auf den Hund

Dort musste er – übrigens mit seinem Hund laufend – die Originalstrecke ablaufen und trug sich dann in eine Ergebnisliste ein. Dabei herrschte allerdings nicht ganz so großer Andrang wie in Poysdorf. Am Endewaren es 13 Läufer, die sichim Ziel eintrugen, Schindlerfinishte die 5,1 km in 18:37.

Für Reinhard Müller, den Obmann der „Erdpresser“, war die geringe Teilnehmerzahl kein Thema: „Wir wussten ja, dass mit Poysdorf starke Konkurrenz um die Ecke war, aber wir wollten etwas anbieten.“

Stichwort Angebot: Nächster Termin in Erdpress wird der Auftakt des Raiffeisen Weinviertler Laufcups 2022 im April sein.