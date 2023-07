ATSV Auersthal stellt drei Staatsmeister

Zum ersten Mal seit 1951 fanden die Leichtathletik-Staatsmeisterschaften der Allgemeinen Klasse wieder in Bregenz statt. Mit dabei waren dort auch die Topleute des ATSV OMV Auersthal – und sie sollten Grund zum Jubeln haben.

Den Anfang machte Jordan Lindinger-Asamoah, der am ersten Bewerbstag am Samstag den Dreisprung gewann. Seine Duftmarke von 15,41 Metern kam im vierten Durchgang und ließ die Konkurrenz in der Folge verzweifeln. Der 19-Jährige, der zuletzt noch um nur einen Zentimeter die Qualifikation für die nächstwöchige U23-EM in Schweden verpasst hatte, war zufrieden, er wird auf der Verbandsseite wie folgt zitiert: „Das war heute ein guter Wettkampf auf stabilem Niveau. Das ist mir auch wichtig, denn wenn ich nur eine Kleinigkeit besser machen kann, dann geht's gleich deutlich weiter. Es war heute auch eine gute Antwort auf die letzte Woche, ich habe das verpasste Limit gut weggesteckt.“

Am Sonntag holten dann auch zwei Teamkollegen Gold: Lionel-Afan Strasser im Hochsprung, wo er allerdings „nur“ drei Kontrahenten hinter sich lassen musste, und Matthias Krach im Kugelstoßen. Letzterer war überaus happy: „2023 ist mein Jahr, ich bin heuer noch ungeschlagen. Das ist unglaublich, ich bin doch erst wieder seit zwei Jahren zurück im Wettkampfgeschehen. Aber ich sehe, dass sich die sechsmal Training in der Woche endlich auszahlen, es ist gerade unbeschreiblich schön.“

ULC-Spitzenleute kämpfen allesamt mit Verletzungen

Weniger schön ist die Lage aktuell für den ULC Weinland, der die Staatsmeisterschaften komplett auslassen musste. Grund ist hartnäckiges Verletzungspech quer durch den Verein. Die Untersiebenbrunnerin Lena Spazirer kämpft schon monatelang mit einer Schleimbeutelentzündung in der Hüfte, sie hat ihre Saison – inklusive U23-EM – mittlerweile komplett gestrichen. Die Rabensburgerin Pia Buchta laboriert an einem Ermüdungsbruch im Fuß, der Wolkersdorfer Andreas Wolf zog sich im Juni einen Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel zu. Auch er verpasst mit der U23-EM sein letztes großes Highlight in dieser Altersstufe. „Von den Spitzenleuten her ist unsere Saison irgendwie total verhext“, hadert Trainerin Ingrid Griessel, die es mit Humor nimmt: „So einen ruhigen Sommer hatte ich noch nie.“