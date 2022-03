Auersthaler Sieg im Kampf der Geschlechter

Am vergangenen Wochenen- de fand mit den österreichischen Leichtathletik-Hallen-Staatsmeisterschaften in Linz der Höhepunkt der heimischen Indoor-Saison statt. Gleich zeitig mit diesen Titelkämpfen wurden auch die österreichischen Unter-18-Meisterschaften in der Tips-Arena ausgetragen. Eine kleine, aber feine Abordnung des ULC Weinland und ATSV OMV Auersthal setzte ebenfalls ihre Duftmarken. Wir haben den Überblick:

Das Staffel-Drama

Wie immer ein Highlight war bei den Unter-18-Titelkämpfen die abschließende 4x200-Meter-Mixed-Staffel. Wie sich in den letzten Jahren auch schon gezeigt hatte, liefen alle Staffeln zuerst mit den beiden Burschen und auf Position drei und vier mit den Mädchen, bis auf den Klagenfurter Leichtathletik Club, der auf eine andere Taktik setzte und damit für extra Spannung sorgte.

Und das kam so: Die Staffel des ATSV OMV Auersthals schloss durch Katharina Zach kurz vor dem letzten Wechsel auf die Führenden auf. Schlussläuferin Nicole Edletzberger setzte sich dann an die Spitze und schien ungefährdet in Front, doch dann kam Vasily Klimov, Top-Sprinter des KLC, auf den letzten Metern von hinten angestürmt. „Als Zuseher hatte man beinahe vergessen, dass der KLC als einzige Staffel noch einen Burschen am Ende hatte. Eigentlich sah es nach einem klaren Sieg aus, aber er kam immer näher, ist wortwörtlich herangeflogen und es war Nägel beißen angesagt“, erinnert sich ATSV-Obmann Helmut Baudis. Iin einem heißen Fi-nish entschied das Zielfoto dann um zwei (!) Hundertstelsekunden für die Auersthaler Staffel.

Das Highlight

Der Hochsprungbewerb in der allgemeinen Klasse war indes eine klare Angelegenheit für die Trainingsgemeinschaft aus der Südstadt. Lionel-Afan Strasser vom ATSV OMV Auersthal konnte in einem starken Wettkampf zum wiederholten Male 2,18 Meter überqueren und somit Andreas Steinmetz (SVS LA) als Titelträger ablösen, der nur auf 2,14 m kam. Es ist der erste Hallen-Staatsmeistertitel des jungen Athleten des Weinviertler Vereins. Bronze ging an den dritten im Bunde der Trainingskollegen, Ben Henkes vom ULC Riverside Mödling, mit 2,10 m.

Die Top-Ten Platzierungen

Sprint-Ass Lena Spazirer vom ULC Weinland wurde zwar über die 200 Meter in 25,63 Sekunden – und damit Saisonbestleistung – Sechste, laut ihrer Trainerin Ingrid Grießel „wäre aber mehr drinnen gewesen“. Elena Ronco vom ATSV OMV Auersthal wurde Achte. Über ihre Spezialdisziplin 60 m Hürden schaffte Spazirer auch „nur“ Rang sieben in 8,84.

Kugelstoßer Matthias Krach vom ATSV OMV Auersthal verpasste als Vierter mit 14,55 m um läppische zehn Zentimeter Bronze. Seine Vereinskollegin Clara Baudis wurde bei den Damen mit 11,95 m Achte.

Stark war auch ULC-Stabhochspringer Pascal Bohynik, der mit Saisonbestleistung von 4,05 m auf Rang acht sprang.

Die „Rohdiamanten“

Top-Talent Iman Roka glänzte in Linz in der U18: Gold über die 60 Meter Hürden in neuer persönlicher Bestleistung von 8,68 Sekunden, Bronze über die 60 m in 7,91 und Vierte im Weitsprung mit 5,44 m.

Gleich einen Auersthaler Doppelsieg gab es im U18-Dreisprung: Katharina Zach gewann mit 11,54 m vor Melissa Pluta (11,12 m). Bronzeging über die Hürden übrigens noch an Staffelsiegerin Edletzberger.

Die Abwesenden

Allerdings fehlten auch bekannte Marchfelder bzw. Weinviertler Namen in Linz: Der Wolkersdorfer Hürdensprinter Andreas Wolf vom ULC Weinland fehlte verletzungsbedingt, Mittelstrecken-Ass Laura Ripfel aus Orth/Donau verzichtete gänzlich auf die Hallensaison und Sprinter Maximilian Münzker aus Jedenspeigen nimmt sich derzeit eine Auszeit von der Leichtathletik, da er einen neuen Job bei einem Orchester in Wien bekommen hat. Dreispringer Jordan Lindinger-Asamoah vom ATSV OMV Auersthal fehlte wegen einer Fersenverletzung.