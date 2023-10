Deutsch-Wagramer „Oldie but Goldie“ bei Leichtathletik-EM

Der ULC-Weinland Athlet Anton Bergauer aus Deutsch Wagram hat bei der Masters Europameisterschaft in Pescara, Italien, für Furore gesorgt. In der Klasse M60 des Zehnkampfs trat er gegen Sportler aus 14 verschiedenen Ländern an und erreichte mit 4945 Punkten den respektablen achten Platz von insgesamt 24 gestarteten Teilnehmern.

Besonders erfreut war Bergauer, Lehrer in der HTL Hollabrunn, über seine Leistung im Hochsprung, bei dem er mit einer Höhe von 1,46 Metern die drittbeste Leistung der Teilnehmer im M60-Zehnkampf erbringen konnte. Die weiteren Einzelleistungen im Detail: (100m: 14,26s; Weitsprung: 4,04m; Kugelstoß: 9,11m; Hochsprung: 1,46m; 400m: 72,88s; 100m Hürden: 19,59s; Diskuswurf: 29,76m; Stabhochsprung: 2,5m; Speerwurf: 30,46m; 1500m: 7:05:43).

Die Stimmung unter den Zehnkampf-Athleten und dem Publikum während der Europameisterschaft in Pescara war hervorragend. Für Bergauer wird jedoch eine besondere Erinnerung die Ehrenrunde nach dem 1500-Meter-Lauf sein, die er gemeinsam mit den anderen Teilnehmern der „Könige der Leichtathleten“ absolvieren durfte. „Das war unvergesslich“, schwärmte der 61-Jährige.