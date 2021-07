Zum Saisonabschluss fanden auf der Union-Sportanlage in St. Pölten die NÖ-Landesmeisterschaften von Unter-18 und allgemeiner Klasse statt. Für die beiden Top-Vereine aus dem Bezirk, ULC Weinland und ATSV OMV Auersthal, war die Landeshauptstadt eine Reise wert.

Allgemeine Klasse

U20-EM-Teilnehmer Jordan Lindinger-Asamoah vom ATSV OMV Auersthal holte gleich dreimal Gold, im Drei-, Hoch- und Weitsprung, wobei er im Hochsprung mit 1,93 Metern neue persönliche Bestleistung erzielte. Stark war auch seine Vereinskollegin Clara Baudis, die im Diskuswurf zum dritten Mal in Folge ihren Titel vertei digen konnte und zum ersten Mal über 40 Meter warf. Stabhochsprung-Gold ging mit Vera Vacik in 3,60 m ebenfalls an eine Auersthalerin.

Maximilian Münzker vom ULC Weinland, in der Vorwoche noch viel umjubelter Staatsmeister über 200 Meter, musste sich diesmal mit Silber in seiner Paradedisziplin begnügen, wie auch über die 100 m, „auch weil er nicht mehr ganz fit war“, wie ULC-Chef trainerin Ingrid Grießel berichtete.

U1 8

Drei „Goldstücke“ des ULC zeigten ganz besonders auf: Die Rabensburgerin Pia Buchta gewann die 400 Meter Hürden in 52,20 Sekunden und Jaqueline Schaffer holte Platz eins im Stabhochsprung mit 3,10 Metern. „Nach der Umstellung auf einen härteren Stab hat sie endlich die Drei-Meter-Barriere geknackt“, freute sich Grießel. Philipp Schindler gewann zudem noch die 400 m Hürden bei den Burschen.

Eine weitere Medaille gab es durch Adam Bossowski im Dreisprung (Bronze).