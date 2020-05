Als Aktiver war Diskuswerfer Gerhard Mayer aus Franzensdorf einer der besten österreichischen Leichtathleten, mit dem achten Rang bei der WM 2009 in Berlin und der Teilnahme an den Olympischen Spielen 2008 in Peking als Höhepunkte. Jetzt könnte er es auch als Trainer schaffen, und zwar bei den Paralympics.

Als Coach des blinden Diskuswerfers Bill Marinkovic war Mayer auf dem besten Weg nach Tokio, wo heuer Olympische und Paralympische Spiele hätten stattfinden sollen, doch dann machte den beiden die Coronakrise einen Strich durch die Rechnung. Seit Ende April sind die Trainingsstätten wieder geöffnet und der Marchfelder arbeitet mit seinem Schützling auf Hochtouren. „Endlich konnten wir das Outdoor-Wurftraining wieder beginnen. Beim Indoor-Krafttraining hat er aktuell einige Defizite, die ich aber baldigst wieder auf Vor dermann bringen werde“, berichtet Mayer, der vor Kurzem seinen 40. Geburtstag gefeiert hat.

„Das stimmt, weil ich eigentlich nie so richtig mit meinem Sport aufgehört habe.“ Gerhard Mayer hat seine aktive Karriere noch immer nicht beendet – zumindest auf dem Papier

Dramatisch war die Quarantäne übrigens für Marinkovic, da er aktuell alleine lebt und durch seine Sehbehinderung zu 100 Prozent auf Hilfe angewiesen ist. „Er ist aber auch einer, der immer eine Lösung findet. Auch wenn die Polizei nachfragte, was er da macht, ist er nicht auf den Mund gefallen. Da musste die eine Ausnahme herhalten für die Ausnahmen“, weiß Mayer mit einem Lächeln.

Viel besser und für Marin kovic besonders wichtig ist da schon die Tatsache, dass das österreichische Bundesheer seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängerte – bis zu den Paralympics 2021 in Tokyo. Für ihn ist die Verschiebung der Olympischen Spiele im doppelten Sinn gravierend, wollte er seine Kar riere doch heuer nach den Spielen be enden. „Dieser Plan besteht weiterhin, aber jetzt erst 2021, und wer weiß, vielleicht bekommt er noch mehr Hunger, um ein Jahr zu verlängern“, hofft Mayer.

Neben der Tätigkeit bei Marinkovic ist Mayer auch beim Fußballverein FAC Team für Wien aus der 2. Division als Sportmasseur und Reha trainer für den Muskelaufbau zuständig und bietet jetzt auch im Bezirk Gänserndorf Ähnliches an. Gemeinsam mit dem Oberhausener Mario Mostböck, dem schnellsten Österreicher beim Chicago-Marathon 2019, treibt er ein Projekt in Franzensdorf voran. Die beiden betreuen im Personal-Training- Studio „Getfit“ (Anm.: www.studio-getfit.at) Freizeitsportler und auch Profis mit Krafttraining, Athletiktraining, Sportmassage und Physiotherapie. Auf 100 Quadratmetern Trainingsfläche und mit zwei Therapieräumen haben Mayer/Mostböck eine Vollausstattung, um Sportler gezielt und in Ruhe zu betreuen. „Der Bezirk stellt dabei unser Einzugsgebiet dar und wir denken, dass Nachfrage besteht“, meint Mayer.

Noch einmal zurück zum Sportlichen: Mayer selbst hat ja seine erfolgreiche Karriere nie offiziell beendet, wie er auf Nachfrage der NÖN mit einer launigen Antwort bestätigte: „Das stimmt, weil ich eigentlich nie so richtig mit meinem Sport aufgehört habe. Das sieht man ja jetzt, ich bereite mich ja auf Tokio vor (lacht).“