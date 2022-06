Gold-Highlight von Lionel-Afan Strasser

Werbung

Zum ersten Mal in der Geschichte fanden im Sportzentrum Niederösterreich am Samstag und Sonntag die Staatsmeisterschaften der allgemeinen Klasse statt. Auch für die Athleten des ULC Weinland und des ATSV OMV Auersthal war es der Saisonhöhepunkt. Wir haben den Überblick:

Hochsprung Männer

Lionel-Afan Strasser vom ATSV OMV Auersthal sorgte für das „goldige“ Highlight: Er absolvierte eine lupenreine Serie bis inklusive 2,12 Meter, womit ihm der Titel schon lange sicher war. Die 2,15 m waren an diesem Tag nicht zu überwinden, wobei die Versuche knapp waren. Ben Henkes (ULC Riverside Mödling) holte sich klar dahinter mit 1,97 m Silber.

400 m Männer

Florian Herbst vom LAC Klagenfurt verteidigte erfolgreich seinen Staatsmeistertitel aus dem Vorjahr in starken 48,50 Sekunden und siegte vor dem Wolkersdorfer Andreas Wolf vom ULC Weinland in 48,98 – Saisonbestleistung.

400 m Hürden Frauen

Favoritin und Lokalmatadorin Lena Pressler setzte sich auf ihrer Rekordanlage erwartet klar durch und gewann in 57,77 s vor Multitalent Sophie Kreiner (ATSV Linz LA) in 62,08 s und Laura Ripfel (ULC Weinland) mit 63,47 s, was persönliche Bestzeit für Letztere bedeutete.

Dreisprung Männer

Aus dem geplanten Dreikampf wurde bald ein Solo für Endiorass Kingley (TGW Zehnkampf Union), da Philipp Kronsteiner (TGW Zehnkampf Union) krankheitsbedingt nicht antreten konnte und Jordan Lindinger-Asamoah (ATSV OMV Auersthal) wegen Problemen im Kniebereich nach zwei ungültigen Versuchen aufgeben musste.

Diskuswurf Frauen

Djeneba Toure zeigte eine sehr konstante Serie mit gleich vier Würfen über die 52-m-Marke, der beste Versuch ging auf 53,73 m – für die Grazerin bereits der fünfte Titel in Serie. Platz drei ging mit 43,99 m an Clara Baudis vom ATSV OMV Auersthal.

4x100 m Staffel Frauen

Stark waren auch die vier ULC-Weinland-Mädels Ripfel, Lea Spazirer, Pia Buchta und Larissa Tiefenbacher, die in neuer persönlicher Bestzeit in 49,59 s Siebente wurden. Nummer eins wurde die St. Pöltener Staffel in 45,592 s.