Gold und Bronze für Leichtathleten des ULC Weinland

Ende September wurden im BSFZ Südstadt die Mehrkampf-Landesmeister von der U16 bis zur allgemeinen Klasse gekürt. Dabei gab es vor allem im Nachwuchs viele neue Bestleistungen.Nachdem Larissa Tiefenbacher und Kathrin Brandhuber letzte Woche bei den Österreichischen Mehrkampfmeisterschaften der U20-Klasse bei herrlichem Leichtathletikwetter in Klagenfurt die Plätze vier und neun holten, konnte beide an diesem Wochenende in der Südstadt ihre Leistungen trotz kalter und stürmischer Bedingungen verbessern.

Tiefenbacher dominierte die Konkurrenz über 100-Meter-Hürden, 200m und dem Weitsprung, wurde am Ende mit mit 3690 Punkten, und neuer persönlichen Bestleistung, Landesmeisterin, Brandhuber legte die Basis für die Bronzemedaille im Hochsprung und Speerwurf.

Auersthal ebenfalls mit Medaillen-Doppelpack

Einen sehr starken Siebenkampf zeigte Christiane Krifika (SVS-Leichtathletik) in der U18. Mit 5063 Punkten knackte sie als zweite U18-NÖLV-Athletin in der Geschichte die 5000-Punkte-Marke. Die ersten sechs in der W-U18 stellten eine neue Siebenkampf-PB auf, dabei gewann Leni Triessnig vom ATSV OMV Auersthal Silber. Bei den Burschen erweiteret Andreas Gamsjäger (ATSV OMV Auersthal) seine diesjährige Medaillenbilanz um einen weiteren Sieg. Er holte Gold im Zehnkampf mit 4315 Punkten (Anm.: persönliche Bestleistung) vor seinem Vereinskollegen Kilian Luksch.

24 Mädchen und 16 Burschen machten sich die Landesmeisterschafts-Medaillen im Siebenkampf der U16-Klasse aus. Im größten Starterfeld eroberte Sarah Daxböck Gold bei den Mädchen, Bronze ging an Lisa Lexa (ATSV OMV Auersthal) knapp vor ihrer Vereinskollegin Anita Haas. Malvina Bossowska vom ULC Weinland konnte einen Disziplinensieg im Kugelstoß erringen, insgesamt wurde sie gute Zwölfte.

Niederösterreichs stärkster Zehnkämpfer, Daniel Steindl, musste übrigens verletzungsbedingt die Staats- und Landesmeisterschaften 2023 auslassen, bei denen er heißer Medaillenanwärter gewesen wäre.