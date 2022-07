Iman Roka unter Top Ten von Europa

Werbung

Das Iman Roka vom ATSV OMV Auersthal zu den größten Talenten der heimischen Leichtathletik zählt, unterstrich die 16-Jährige in der Vorwoche bei den Unter-18-Europameisterschaften im israelischen Jerusalem. Als Gesamtsiebente über 100 Meter Hürden gelang ihr der Sprung unter die Top Ten Europas.

Dabei war es ein langer Tag für Roka im Givat-Ram-Stadion: Alles begann mit dem Halbfinale, in welches sie mit 13,37 Sekunden souverän aufstieg. Dort gelang ihr ebenfalls ein guter Lauf: Mit einer Zeit von 13,54 s holte sie Platz zwei, und mit der achtschnellsten Zeit insgesamt wurde das direkte Finalticket gelöst.

Das packende Finale ging dann kurze Zeit später über die Bühne. In diesem Rennen gelang Roka der Start sichtlich besser als in den Vorrunden, und besonders in der zweiten Hälfte des Rennens konnte die Auersthalerin ihre Stärke zeigen.

Perfektes Timing: Finallauf als Highlight

Am Ende kam sie als Siebente nach 13,50 s ins Ziel und konnte mit ihrem ersten internationalen Auftritt mehr als zufrieden sein. „Ich bin sehr happy, dass ich ins Finale gekommen bin, und finde auch, dass der Finallauf von allen drei Läufen der beste war. Auch wenn ich mir etwas mehr erhofft habe, bin ich sehr zufrieden mit dem Finaleinzug und dass ich ohne Sturz durchgekommen bin.“

Die große Party nach diesem Erfolg musste allerdings warten, stand doch am nächsten Tag noch die Weitsprung-Qualifikation auf dem Programm: Auch da hatten die Springerinnen auf der Zielgerade des Stadions Rückenwind. Roka startete mit einem gültigen Versuch auf 5,52 Meter in den Bewerb und konnte sich dann auf 5,65 m und 5,71 m steigern.

„Ich war ziemlich müde, da ich schon zwei Wettkampf-Tage in den Beinen hatte. Ich bin zufrieden, dass ich zu so einer Uhrzeit eine gute Leistung gebracht habe.“ Damit wurde die von Isabella Brauner gecoachte Athletin insgesamt 16. Für den Einzug ins Finale wären 5,84 m nötig gewesen.