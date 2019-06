Ein Ausrufezeichen setzte das Orther Top-Talent Laura Ripfel: Die 16-Jährige lief die 800 Meter letzte Woche im slowenischen Maribor in 2:09,84 Minuten erstmals unter 2:10. Dementsprechend glücklich war das Aushängeschild des ULC Weinland: „Ich hätte schon gedacht, dass ich es heuer schaffe, bin aber sehr froh, dass es so früh geklappt hat.“

Damit hat sich Ripfel auch für einen Startplatz beim Europäischen Olympischen Jugendfestival, kurz EYOF, im bosnischen Sarajevo empfohlen, welches Ende Juli stattfindet, und zusätzlich das Limit für die Unter-20-Europameisterschaft in Schweden unterboten. Jetzt ist der Verband am Zug, um die Marchfelderin auch wirklich zu diesen beiden Großereignissen zu entsenden. „Bis Ende Juni weiß ich Bescheid. Da ich nur an einem dieser zwei Events starten kann, würde ich fast das EYOF bevorzugen, aber schauen wir mal, ob das klappt.“

Auch im Bundesländercup erfolgreich

Weiter ging es für Ripfel und ihre Kollegen des ULC Weinland dann beim traditionellen Bundesländercup, wo, wie in den letzten Jahren, wieder das Team des NÖLV siegte. Fünf Athleten des ULC Weinland verstärkten dabei das siegreiche Team. Lena Spazirer und Andreas Wolf zeichneten sich als die Top-Punktelieferanten aus. Spazirer konnte drei zweite Plätze ersprinten, sie verbesserte dann ihre Bestzeit über 100 Meter Hürden auf 14,53 Sekunden und die über 200 m auf 25,03 s. Wolf siegte über 400 m Hürden in neuer Bestzeit von 54,71 s. Ripfel beendete die so erfolgreiche Wettkampfwoche mit einer Bestzeit über 1.500 m in 4:35,63 s. Der Disziplinensieg über die 800 m war ihr auch nicht zu nehmen.

privat Sieg beim Bundesländercup: Lena Spazirer und Andreas Wolf vom ULC Weinland.

Das erfolgreiche ULC Quintett komplementierte Daniel Steindl und Jessica Baumann, die als jüngste Teilnehmerin auch mit neuen Bestzeiten über 3.000 m (11:26,50 min) und 1.500 m erfolgreich im NÖLV-U18-Team debütierte. „Unsere fleißige Trainingsarbeit hat sich ausgezahlt“, freute sich ULC-Cheftrainerin Ingrid Grießel.