Vergangenes Wochenende standen in der Linzer Tips-Arena die österreichischen Leichtathletik-Hallen-Staatsmeisterschaften auf dem Programm, der erste ganz große Saisonhöhepunkt der heimischen Top-Athleten – auch für den ULC Weinland und den ATSV OMV Auersthal.

Für das Highlight sorgte einmal mehr Laura Ripfel: Im 800-Meter-Lauf schlug die jüngste Athletin im Feld zu. Die 18-jährige Ortherin vom ULC Weinland, die Österreich erst vor wenigen Tagen bei den Balkan-Meisterschaften vertreten hatte, übernahm in einem bis dahin taktisch geführten Rennen eingangs der Schlussrunde mit einem unwiderstehlichen Antritt die Führung und baute diese bis zum Ziel immer weiter aus. 2:18,21 Minuten standen am Ende für sie auf der Anzeigetafel.

Die Freude bei der Marchfelderin war groß: „Ich war ja nicht die Favoriten, aber es wurde am Anfang gebummelt und ich habe dann die Initiative übernommen und es besser als zuletzt in Istanbul gemacht.“

Das sah auch Trainerin Ingrid Griessel so: „Sie hat diesmal taktisch ganz schlau agiert und im richtigen Moment attackiert. Ich habe sie selten so gelöst im Ziel gesehen.“ Über die 1.500 Meter ging es Ripfel zu schnell an, sie wurde aber noch Neunte.

Der zweite ganz große Lichtblick des ULC Weinland war Sprinter Maximilian Münzker aus Jedenspeigen: Wie im Vorfeld prognostiziert kam es über die 60 Meter zum Duell um Silber mit Andreas Meyer, denn Sieger Markus Fuchs ist in Österreich momentan unschlagbar. Mit neuer persönlicher Bestzeit von 6,90 Sekunden wurde Münzker Zweiter vor Meyer (6,94). „Er ist auf dem richtigen Weg“, war auch seine Trainerin Grießel erleichtert.

ÖLV/Wolfgang Benedik Knapp geschlagen.Der Jedenspeigener Maximilian Münzker (Zweiter von links) musste sich im 60-Meter-Endlauf nur Markus Fuchs geschlagen geben.

Für einen weiteren ULC-Top-Athleten, den Wolkersdorfer Hürden-Sprinter Andreas Wolf, verlief es nicht ganz nach Wunsch: Er schaffte es über die 400 Meter ohne Hürden in 50,99 Sekunden nur auf Rang sieben und war nicht wirklich zu frieden.

Doch auch der ATSV OMV Auersthal durfte jubeln, allen voran Junioren-WM-Kandidat Lionel-Afan Strasser im Hochsprung. Dort musste einer der drei Topfavoriten, Ben Henkes, bereits nach übersprungenen zwei Metern die Segel streichen. Strasser machte es besser und stellte mit 2,10 m neue persönliche Bestleistung auf, hatte aber gegen die 2,12 m von Andreas Steinmetz keine Chance.

Neben der allgemeinen Klasse fanden in Linz auch die öster reichischen U18-Hallenmeisterschaften statt. Dabei drückte ein „Rohdiamant“ des ULC Weinland den Sprintdisziplinen seinen Stempel auf: Die 16-jährige Untersiebenbrunnerin Lena Spazirer gewann über 60 Meter, 60 m Hürden und 200 m (vor Elena Ronco vom ATSV OMV Auersthal). Auch die weiteren Nachwuchsasse überzeugten: So wurde Jessica Baumann über 1.500 m in der U18 Dritte und Jaqueline Schaffar Fünfte im Stabhochsprung.