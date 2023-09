Leichtathlet Rössler: Vom Krankenbett aufs Siegerpodest

Turbulente Monate liegen hinter dem Matzner Seniorensportler Werner Rössler. Der 85-Jährige hatte bis in den Frühsommer hinein mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen: Corona, ein leichter Schlaganfall und Wasser in der Lunge sorgten dafür, dass er lange im Spital war - und seine Lage durchaus kritisch war. „Die Schwestern und Ärzte haben mir gesagt, dass ich an der Kippe stand. Eine Schwester hat sogar eine Collage aus NÖN-Artikeln gebastelt, um mich aufzumuntern und mich zu motivieren“, war Rössler über das Engagment im Mistelbacher Spital gerührt. „Aber es hat scheinbar geholfen.“

Und wie: zunächst war er noch passiv beim Erdölpokal im Einsatz, als er bei dem großen nachwuchsfestival die Siegerehrung vornahm. „Bei 250 Kindern habe ich ziemlich viel Medaillen ausgeteilt. Das war auch irgendwie Sport (lacht).“ Danach feierte er auch auf der geliebten Tartan-Bahn sein Comeback. Bei den österreichischen Seniorenmeisterschaften, sprich Masters, am ersten Septemberwochenende räumte Rössler wieder ab: Gold über 100 Meter (in 23,99 Sekunden), 200 m (50,72s), 400 m (122,06s) Weit- und Hochsprung (1,80 Meter bzw. 0,90m), dazu Silber im Kugelstoßen (6,57m), Speer- und Diskuswurf (12,54m bzw. 11,50m). Zum Drüberstreuen fab es noch Bronze im Hammerwurf (12,45m). Und auch wenn Rössler aufgrund der fehlenden Gegner in seiner Altersklasse nicht immer auf viele Gegner traf, ist die Leistung nicht hoch genug einzuschätzen.

Keine Ausreden für keinen Sport

Nachwirkungen oder Folgeschäden blieben der robusten Frohnatur bisher erspart, was seiner Meinung nach auch mit der vielen Bewegung in seinem Leben zu tun hat. „Der Sport hat mich so gesund alt werden lassen, dank ihm fühle ich mich noch jung“, erklärt Rössler.

Und erteilt all jenen eine Absage, die eine Ausrede suchen, warum sie keinen Sport machen können oder wollen. „Ein bisschen was geht immer. Ich sage, man muss nicht unbedingt viel Sport treiben, aber auf jeden Fall auf seinen Körper achten.“