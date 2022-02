Lena Spazirer knackt den nächsten Rekord

Österreichs Team präsentierte sich am Samstag bei den Balkan-U20-Meisterschaften durchgehend stark. Vier Medaillen, ein österreich ischer U20-Rekord und vier persönliche Bestleistungen gelangen in Belgrad. Rund 250 Athleten aus 19 ABAF-Mitgliedsländern nahmen daran teil – unter ihnen auch zwei Asse aus dem Bezirk Gänserndorf.

Sehr stark präsentierte sich 60-Meter-Hürdensprinterin Lena Spazirer vom ULC Weinland, die im zweitschnellsten Zeitlauf mit neuem NÖLV-U20-Hallenrekord von 8,62 Sekunden Dritte und Gesamtsechste wurde. Damit war sie um eine Hundertstel schneller als bei ihrer bisherigen Bestmarke, welche die 18-jährige Untersiebenbrunnerin erst Anfang der Vorwoche aufgestellt hatte.

Die Schnellste unter den 17 Damen war die Rumänin Dariana Grigorioiu mit 8,32 s. Für die Vergabe der weiteren Medaillen brauchte es einen Zielfoto entscheid. Yaren Yildirim aus der Türkei setzte sich mit 8,51 s gegen die zeitgleiche Rumänin Dana Govoreanu durch, nur fünf Tausendstel entschieden zwischen Silber und Bronze.

Für Spazirer war es der bisherige Höhepunkt der Hallensaison. Bereits vor Belgrad hatte sie beim EVA-AIR-Meeting in der GSG3-Halle in Wien mit 8,74 s einen persönlichen Rekord aufgestellt. Ihre Trainerin Ingrid Grießel ist zufrieden mit der Entwicklung: „Sie ist gut drauf, auch wenn sie bis zur ersten Hürde immer kämpft. Aber die Formkurve zeigt nach oben.“ Weiter geht es nun mit den U20-Hallenmeisterschaften und jenen in der allgemeinen Klasse.

Für Jordan Lindinger-Asamoah vom ATSV OMV Auersthal waren es bereits die dritten Balkan-U20-Meisterschaften. Nach den Rängen sieben und fünf gelang dieses Mal der Sprung auf’s Podest. Nach den ersten drei Versuchen lag er mit einer Weite von 14,54 Metern nur auf Rang fünf, dann drehte er aber auf und setzte 14,94 m, 14,95 m und zuletzt – wie Spazirer – einen neuen NÖLV-U20- Hallenrekord mit 15,05 m in den Sand. Die Freude war groß über das erste Edelmetall auf internationaler Ebene. Zum Champion kürte sich der Ukrainer Oleksandr Aiko mit 15,50 m, Zweiter wurde – mit einem Zentimeter Vorsprung auf Lindinger-Asamoah der Rumäne Razvan Nicoara.