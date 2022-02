Lena Spazirer sorgt für Drama an der dritten Hürde

Eigentlich war alles angerichtet für Lena Spazirer vom ULC Weinland bei den österreichischen Unter-20-Hallenmeisterschaften in Dornbirn. Über 60 Meter Hürden zeigte sich aber wieder einmal, dass man erst einmal alle Hürden bewältigen muss, ehe man sich Meisterin nennen darf.

Eigentlich ging die 19-Jährige als Top-Favoritin in dieser Disziplin an den Start, auch weil ihre größte Konkurrentin Nina Mayrhofer vom Verein SVS-Leichtathletik nach Schmerzen im Oberschenkel auf ein An treten verzichten musste. Im Vorlauf lief noch alles nach Plan, als Schnellste kam Spazirer ins Finale. Doch dort passierte das Malheur: Die Weinviertlerin blieb an der dritten Hürde hängen, konnte gerade noch so einen Sturz verhindern und schaffte es nicht ins Ziel.

„Echt bitter“, seufzte auch ULC-Weinland-Cheftrainerin Ingrid Grießel. Der Sieg bei den Mädchen ging dann überraschend an Amira Simon (Leichtathletik Team Salzburg), die ihren ersten österreichischen Meistertitel feiern durfte, sie sprintete 8,96 Sekunden als Erste ins Ziel. Zum Vergleich: Spazirers Vorlaufzeit war 8,73, ihre Bestzeit sogar 8,62!

Bronze war diesmal nur ein schwacher Trost

Ein kleines Trostpflaster gab es dann wenigstens im Sprint ohne Hürden über 60 Meter, wo Spazirer Bronze holte. Allerdings merkte Grießel an, dass „man merkte, dass ihr der Schock von den Hürden noch in den Beinen steckte“.

Im Dreisprung war der Gewinn des Titels bei den Herren eine klare Angelegenheit für Jordan Lindinger-Asamoah vom ATSV OMV Auersthal.

Dreisprung-Double für ATSV OMV Auersthal

Er sprang gleich im ersten Versuch 14,16 Meter und fixierte den Sieg. Auf Weitenjagd konnte er dann nicht gehen, weil er aufgrund einer Fressenprellung nach seinem zweiten Sprung aufhören musste.

Der Dreisprung-Bewerb bei den Mädchen blieb hingegen bis zum Ende spannend. Zu Beginn setzte sich Katharina Zach, ebenfalls ATSV OMV Auersthal, an die Spitze, wurde dann aber überholt. Erst in den letzten Versuchen konnte Zach, Trainingskollegin von Lindinger-Asamoah, mit 11,56 Meter über ihren ersten Titel jubeln.