Neuer Trainer und Training mit Top-Stars

Werbung

Sie gilt als eines der größten Talente der österreichischen Leichtathletik: Iman Roka. Die 17-Jährige vom ATSV OMV Auersthal schaffte heuer den Durchbruch und stellte die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft.

Roka wechselte nach ihren tollen Erfolgen bei der U18- Europameisterschaft im Juli (Platz sieben über 100 Meter Hürden) ihren Trainer und wird nicht mehr von Isabella Brauner, sondern seit August von ÖLV-Nationaltrainer Philipp Unfried trainiert. Sie ist daher auch sehr oft im Sportzen trum Niederösterreich in St. Pölten, wo Unfried mit seiner internationalen Gruppe stationiert ist. „Der Schritt war wichtig, um sich weiterzu entwickeln“, weiß ATSV-Obmann Helmut Baudis. Bis Mitte Dezember war Roka jetzt noch auf Trainingslager im südafrikanischen Stellenbosch. Der Umstieg von den U18- auf die höheren Frauen-Hürden läuft dabei auch sehr vielversprechend.

Im Team mit mehreren Medaillengewinnerinnen

„Sie profitiert enorm von der starken Trainingsgruppe Unfrieds und hat sich sehr gut eingefügt“, weiß Baudis. Ein Blick auf diese Gruppe lässt das Herz von Leichtathletik-Experten aufgehen: die jamaikanische Olympiadritte über 100 Meter Hürden Megan Tapper, die britischen Europameisterinnen Lina und Laviai Nielsen oder natürlich auch nationale Aushängeschilder wie Ivona Dadic und Magdalena Lindner, Österreichs aktuell schnellste 100-Meter-Sprinterin. Nureines stellt Baudis klar: „Auch wenn sie sehr viel in St. Pölten trainiert, bleibt sie weiterhin Vereinsmitglied bei uns.“

Olympiasieger als Trainingspartner

Auch ein anderer ATSV-OMV- Auersthal-Athlet brachte sich international in Form: Dreispringer Jordan Lindinger-Asamoah und Trainer Boris Bjanov waren in der Vorweihnachtszeit für zehn Tage in Athen und haben in der griechischen Hauptstadt mit dem international Top-Trainer Georgi Pomashki und Weitsprung-Olympiasieger Miltiadis Tentoglou trainiert. „Das war ebenfalls sehr befruchtend“, freute sich Baudis.

Lindinger-Asamoah ist aktuell als Grundwehrdiener beim Heeressportzentrum. Die Vorbereitung auf die U23- EM im nächsten Jahr läuft derzeit sehr gut, wie auch bei Hochsprung-Ass Lionel-Afan Strasser.