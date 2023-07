Premierentitel für Leichtathletik-Talente

Bei den NÖLV-Landesmeisterschaften der Allgemeinen Klasse und Unter-18-Klasse in der Südstadt sowie den österreichischen U18- und U23-Meisterschaften im salzburgischen Rif zeigten die Athleten des ULC Weinland und ATSV OMV Auersthal wieder einmal ihr Können. Ein paar Leistungen ragten dabei besonders hervor:

Die erfolgreichen Premieren

Die Mehrkämpferin Larissa Tiefenbacher vom ULC Weinland kürt sich bei den Landesmeisterschaften in einem hochspannenden Duell zur Landesmeisterin im Dreisprung. Mit 10,31 Metern sicherte sich die 17-Jährige bei ihrem ersten Antreten in der allgemeinen Klasse Platz eins.

Genauso wie Philipp Schindler über die 400-Meter-Hürden, wo er erst auf der Zielgeraden in 57,76 Sekunden zum Titel sprintete. Er bewies noch seine Allroundkönnen und holte Bronze im Speerwurf – eine Medaille, die Tiefenbacher zum Drüberstreuen auch noch im Hochsprung holte.

Das bittere Gold

Im Dreisprung der Männer hatte Jordan Lindinger-Asamoah vom ATSV OMV Auersthal in der Südstadt zunächst weniger Glück. Er verbesserte seine persönliche Bestleistung und den NÖLV-U23-Rekord zwar um einen Zentimeter auf 15,54 Meter und holte damit den Titel, damit fehlte aber leider genau ein Zentimeter auf das U23-EM-Limit. Bei der ÖM klappt es dann auch nicht, Lindinger-Asamoah musste sich dann auch noch Endiorass Kingley (TGW Zehnkampf-Union) geschlagen geben. Dieser verwies mit 15,52 Meter den Auersthaler auf Rang zwei, der mit 15,14 s seinen letzten Angriff auf das U23-EM-Limit nicht erfolgreich gestalten konnte.

Der souveräne Titel

Ebenso deutlich fiel der Sieg von Lionel-Afan Strasser vom ATSV OMV Auersthal im Hochsprung aus, er war ab 2,05 Metern allein im Bewerb und übersprang schließlich auch noch die 2,10 Meter. Er wird Österreich übrigens bei der Unter-23 Europameisterschaft im finnischen Espoo von 13. bis 16. Juli vertreten.

Das doppelte Silber

Ein erfolgreiches Comeback feierte Nicole Vidan (ULC Zehnkampf) im Dreisprung nach fast zwei Jahren mit vielen Verletzungsproblemen. Mit 11,75 Metern konnte sie sich gegen Katharina Zach vom ATSV OMV Auersthal durchsetzen, die auf 11,46 Meter kam. Im Diskuswurf ging der Meistertitel nach Kärnten, Hannah Ladinig (VST Laas) setzte sich mit 43,57 Metern gegen eine weitere Top-Athletin des ATSV, Clara Baudis (39,71 Meter), durch.

Die ULC-Talentproben

In der Nachwuchsklasse U18 in der Südstadt gelang Valentin Kowatschitsch beim ersten Start über diese Distanz das Limit für die Österreichische Meisterschaft im 110-Meter-Hürdenlauf in 16,38 s und holte Bronze, über die 400 Meter Hürden verpasste er bei starkem Wind und folglich einigen kleinen Fehlern das Limit nur um 29 Hundertstel, der Lauf wurde aber mit der Silber belohnt.

Im Stabhochsprung lief es für die Nachwuchsspringerin Malvina Bossowska und Dominik Kautz trotz Trainingsrückstands mit den Bronzemedaillen gut. Weiter persönliche Bestleistungen gab es von Annalena Reng über 100 Meter (13,33 s) von Bossowska im Speerwurf (26,34 Meter), Kowatschitsch im Dreisprung mit 10,98 Metern und Felix Götz im Diskuswurf mit 24,18 Metern.

Der Mehrkämpfer Daniel Steindl, der wegen einer Muskelverletzung nur in den Wurfbewerben startete, verbesserte seine persönliche Bestleistung im Diskuswurf auf 32,57 Meter.

Zeit zum Durchschnaufen bleibt vielen der Weinviertler Top-Athleten aber nicht, am kommenden Wochenende warten schon die Staatsmeisterschaften in Bregenz.