Roka unter den Testpiloten im Olympiastadion

Es war am Samstagabend ein eindrucksvolles Erlebnis für Österreichs Nachwuchsleichtathleten um Iman Roka vom ATSV OMV Auersthal. Das Olympiastadion München hatte sich für die EM ordentlich he rausgeputzt und beeindruckte mit tollen Bedingungen, Musik, Lichtershow und vielem mehr., denn der U20- Länderkampf zwischen Deutschland, Spanien, Schweiz und Österreich diente den Veranstaltern als letzter Test der technischen An lagen und Abläufe. Für die jungen Athleten war es ein Highlight, im Nationaltrikot zu starten.

Mit dabei war Roka, die im Weitsprung mit 5,61 Metern Platz vier belegte. Hanna Wörlein aus Deutschland siegte mit 5,90 m vor Landsfrau Helena Börner, die Spanierin Andrea Arilla wurde mit 5,66 m Dritte.

Roka konnte mit ihrer Leistung zufrieden sein, bei leichtem Gegenwind war sie im Feld der acht Springerinnen in Relation zu ihrer Bestweite (5,87 Meter) eine der Besten und kommentierte dies wie folgt: „Es war ein schönes Erlebnis und ich bin zufrieden mit der Leistung.“

Die Gesamtwertung aller Einzeldisziplinen bei den Burschen und Mädchen zusammengerechnet war eine klare Sache für die Gastgeber. Österreich verlor das Duell um Platz drei gegen die Schweiz nur knapp, durfte sich aber über einen Disziplinensieg freuen: Im Stabhochsprung der Burschen siegte Alexander Auer aus Oberösterreich mit 5,10 Metern.