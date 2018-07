Zwei Athletinnen mit Bezirksbezug vertraten Österreich von Donnerstag bis Sonntag bei den U18-Europameisterschaften im ungarischen Györ: Die Ortherin Laura Ripfel vom ULC Weinland startete gleich am ersten Tag im 800-Meter-Lauf, die Wienerin Clara Baudis vom ATSV OMV Auersthal im Hammerwurf.

Mit ihren zarten 15 Jahren war Ripfel beim ersten interna-tionalen Einsatz für das ÖLV-Nationalteam eine der jüngsten Teilnehmerinnen, Träume hatte sie im Vorfeld dennoch: wenn möglich ins Semifinale zu kommen und dabei die eigene Bestzeit (2:12,18 Minuten) zu drücken. Dass sie das schon vor dem Bewerb als „sehr, sehr schwierig“ einstufte, erwies sich allerdings als realistisch.

Schwung holen. Clara Baudis gab gegen übermächtige Konkurrenz im Hammerwurf ihr Bestes, am Ende konnte sie aber nur zwei Athletinnen hinter sich lassen | ÖLV/Coen Schildermann

Ripfel wurde nach der Absage einer anderen Athletin kurzfristig „versetzt“, startete nun im ersten von sechs Vorläufen – unter sehr starken Kontrahentinnen. Das Rennen verlief spannend, sie konnte trotzdem bis in die letzte Kurve gut mithalten. Eingesperrt zwischen den anderen Läuferinnen war es ihr dann aber nicht möglich, den Schlusssprint mitzugehen, womit sie in diesem Lauf in 2:17,15 den undankbaren fünften Platz belegte. Nur die ersten drei gingen weiter ins Semifinale. Weil dieser Lauf noch dazu der langsamste aller Vorläufe war, platzte auch über die Zeitregel der Traum vom Aufstieg.

Trainerin Ingrid Grießel sah wenige Fehler bei ihrem jungen Schützling: „Sie hat eigentlich alles erfüllt und gut gemacht, bis auf das, dass sie eingesperrt war. Hinten raus ist sie normal eine sehr gute Sprinterin, aber sie hat nicht wegkönnen.“

Hammerwerferin Clara Baudis (17) war auch bereits am Donnerstag im Einsatz. Sie traf in ihrer Sportart auf starke Gegnerinnen und beendete die Qualifikation mit der Marke von 51,92 Metern auf Rang 30. Mit durchaus gelungenen Würfen hat aber auch sie viele Erfahrungen auf internationalem Boden gesammelt.