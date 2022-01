Strasser stellte 40 Jahre alten Rekord ein

Kurz vor Weihnachten erhielt der Wiener Leichtathletikverband die Schlüssel für die neue Trainingshalle am Wienerberg, danach fand bereits der erste kleine Wettkampf statt. Dabei sorgte Lionel-Afan Strasser vom ATSV OMV Auersthal für einen wahren Paukenschlag.

Der 19-jährige Hochspringer mühte sich zwar bei 2,14 Meter – seine bisherige Bestleistung – und 2,16 Metern ab, segelte dann aber auch noch bei 2,18 Metern über die Latte, und das gleich im ersten Versuch. Ein Traumwert, denn damit egalisierte Strasser in seinem letzten Wettkampf in der Junioren-Klasse einen 42 Jahre alten österreichischen U20-Hallenrekord im Hochsprung.

Den hatte ein gewisser Gottfried Wittgruber am 24. Februar 1979 bei der Hallen-EM im Wiener Ferry-Dusika-Stadion aufgestellt, 1993 hatte ihn auch schon Nikolaus Grundner eingestellt. Strasser ist jetzt also der Dritte im Bunde, der die 2,18 Meter knackte.

Zum Vergleich: Der Österreichische Rekord aus dem Jahr 1986 liegt bei 2,28 Metern, der Weltrekord bei 2,45 Metern. In Österreich kam in den vergangenen Jahren niemand an Strassers Wert heran. Hätte er ihn schon im Juli bei der U20-EM geschafft, hätte das Bronze gebracht. So wurde Strasser damals mit 2,10 Metern 16ter.

Weltmeisterin gab die richtigen Tipps

ÖLV-Trainerin Inga Babakova, selbst Hochsprung-Weltmeisterin von 1999 für die Ukraine, ist stolz auf ihren Schützling, dem sie vor dem Sprung in diesen elitären Kreis mit Rat und Tat zur Seit stand.

Strasser bildet übrigens gemeinsam mit Andreas Steinmetz (SVS-Leichtathletik) und Ben Henkes (ULC Riverside Mödling) eine hochkarätige Trainingsgruppe. Mangels einer Hallen-Trainingsmöglichkeit in Wien oder Niederösterreich pendelte das Athleten-Trio gemeinsam mit Babakova in den letzten Wochen aber zweimal wöchentlich ins steirische Schielleiten. Ohne diese Techniktrainings in der dortigen Leichtathletikhalle wäre eine solche Formentwicklung zu Saisonbeginn nicht möglich gewesen. Der Aufwand hat sich jedenfalls gelohnt. Als nächsten Wettkampf hat das Trio ein internationales und hochkarätig besetztes Hochsprung-Meeting am 15. Jänner in Lemberg (Ukraine) eingeplant.

Corona sorgt jetzt für

ein kleines Reisechaos

Auch hier gilt es Hindernisse zu überwinden, denn kurz vor Silvester wurde der bereits gebuchte Flug mit Ryanair von Bratislava in die rund 800 Kilometer entfernte ukrainische 700.000-Einwohner-Stadt ersatzlos gestrichen. Alternative Flugvarianten sind teuer, eventuell wird nun die Anreise per Bus erfolgen. Die internationale Startmöglichkeit in einem hochkarätigen Feld möchten sich die Sportler aber auf keinen Fall nehmen lassen.