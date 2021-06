Zum vierten Mal nach 1967, 1974 und 1978 fanden am vergangenen Wochenende die Staatsmeisterschaften der allgemeinen Klasse im Stadion Graz-Eggenberg statt. Mittendrin im Konzert der besten Leichtathleten Österreichs waren auch die Top-Athleten des ULC Weinland und ATSV OMV Auersthal. Wir haben die besten Momente zusammengefasst:

Der „goldige“ Maxi

In Abwesenheit von Markus Fuchs und Titelverteidiger Samuel Reindl war der Kampf um den Titel bei den Männern über 200 Meter völlig offen. So hatte Maximilian Münzker vom ULC Weinland – aktuell auch die Nummer eins in der Bestenliste 2021 in dieser Disziplin – mit 21,90 Sekunden um nur eine Hundertstelsekunde das bessere Ende für sich. Für den Jedenspeigener war es der erste Staatsmeistertitel der Karriere. „Er war ein bisschen nervös, aber schön, dass es endlich geklappt hat“, freute sich auch seine Vereinstrainerin Ingrid Grießel mit ihm.

Der fliegende Lionel

Höhenflug: Lionel-Afan Strasser mit seinem „Goldsprung“. NOEN

Wie angekündigt kam es im Hochsprung zum Duell von Titelverteidiger Andreas Steinmetz (SVS LA) und Jung-Star Lionel-Afan Strasser (ATSV OMV Auersthal).

Ersterer konnte sich zwar auf 2,12 Meter – und damit Saisonbestleistung – steigern, aber sein junger Trainings kollege Strasser stahl ihm mit neuer persönlicher Bestleistung von 2,14 m (Anm.: auch neuer NÖLV-U20-Rekord) die Show, scheiterte dann aber am U20-WM-Limit von 2,16 m.

Die silberne Laura

Über die 800 Meter der Frauen überraschte Caroline Bredlinger vom LT Burgenland Eisenstadt mit einer anderen Taktik als sonst, übernahm schon früh die Initiative und konnte sich in einem langen Spurt mit 2:15,29 Minuten um einige Meter von der Konkurrenz absetzen. Die weiteren Podestplätze gingen dann an die Ortherin Laura Ripfel vom ULC Weinland, die sich in 2:16,35 im Zielsprint knapp vor Julia Millonig durchsetzte.

Der „Air Jordan“

Stark im Hinblick auf die U20-EM war auch Jordan Lindinger-Asamoah (ATSV OMV Auersthal), der mit 15,17 Metern im Dreisprung neue NÖLV-Rekorde in den Klassen U20 und U23 erzielte und Silber holte.

Die Überfliegerin Vera

Vor einer Woche jubelte Stabhochspringern Vera Vacik vom ATSV OMV Auersthal über ihren Sieg bei den österreichischen Unter-23-Meisterschaften, jetzt legte sie Bronze in der allg. Klasse nach. Mit 3,70 Metern stellte sie zudem einen neuen U20-NÖLV-Rekord auf. Der Titel ging übrigens an Lisa Gruber mit 3,90 m, Silber an die erst 14(!)-jährige Magdalena Rauter.

Der „Kracher“ Krach

Matthias Krach vom ATSV OMV Auersthal bestätigte seine bisher gezeigten Saisonleistungen und konnte mit 14,78 Metern im Kugelstoßen seine Bestmarke noch einmal um 36 Zentimeter nach oben schrauben.

In einem sehr homogenen Starterfeld fehlten letztlich 18 cm auf den ganz großen Coup, andererseits waren der Dritte (14,71 m), Vierte (14,28 m) und Fünfte (13,98 m) auch nur knapp dahinter. Beim 29-Jährigen war die Freude über seine erste Staatsmeisterschaftsmedaille riesengroß.