ULC Weinland fördert Kinderleichtathletik

Auch heuer beteiligten sich 86 Kinder an den spannenden Wettkämpfen, der an 5 Wertungsstationen ausgetragen wurden, wo Geschicklichkeit, Schnelligkeit, Springen und Werfen kombiniert gefordert war. Abschließend als Ausdauerlaufspiel gab es gemeinsames Ortschaftensuchspiel, das bei einem Stand mit Obst und Gemüse des Biohofs Adamah das Ziel hatte.

In der Altersklasse der Minis siegte das Team "Tigers" der VS Matzen-Raggendorf, vor den "Riverside Dugs" vom ULC Mödling und den "Chaos Kids" der VS Gänserndorf.

In der Kategorie Medi waren zehn Teams am Start, hier setzte sich das Team "Wirbelwind" des ULC Weinland, vor den OMV Fröschen von ATSV OMV Auersthal und den "Fantastischen Vier" der VS Gänserndorf durch.

Bei den Maxis siegte das heimische Team "Schnell wie der Blitz", vor den Riverside Pinguins vom ULC Mödling und den OMV Dragons von ATSV OMV Auersthal.