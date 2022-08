Untersiebenbrunnerin Spazierer: Mit neuer Bestzeit ins WM-Halbfinale

Werbung

Spaziergang war es keiner für die Untersiebenbrunnerin Lena Spazirer, eher ein hartes Stück Arbeit. Die Rede ist von der Unter-20-Weltmeisterschaft im kolumbianischen Cali, ihrem ersten Auftritt auf internationalem Parkett, denn in keiner Altersklasse hatte die Marchfelderin vom ULC Weinland zuvor das Nationaltrikot getragen.

Und Spazirers Premiere glückte, für die Hürdensprinterin endete die U20-WM nämlich im Semifinale. Der Lauf dort gelang ihr zwar nicht wie gewünscht, schon am Start verlor sie einige Hundertstel-Sekunden und kam auch danach nie so richtig in Fahrt. Mit 13,96 Sekunden und Rang sechs in ihrem Semifinale ergab das insgesamt Rang 18 unter 40 Teilnehmerinnen, Spazierer blieb damit zum dritten Mal in ihrer Karriere unter 14 Sekunden.

Drei Zehntel fehlten zum Einzug ins Finale

Ein beachtliches Ergebnis für die 18-jährige WM-Debütantin und eine deutliche Steigerung zu Position 27 auf der Entry-List. Vor allem im Vorlauf hatte die Weinviertlerin mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 13,75 s aufgezeigt, für den Finaleinzug wären allerdings 13,41 s notwendig gewesen. Die schnellste aller Nachwuchs-Läuferinnen war Kerrica Hill aus Jamaika mit 12,87 s.

„Ich war sehr froh, dass ich es ins Halbfinale geschafft habe und heute noch einmal eine Zeit unter 14 Sekunden gelaufen bin. Trotzdem bin ich ziemlich enttäuscht von meinem Lauf, weil ich weiß, dass ich mehr kann. Ich war gar nicht nervös, aber ich bin im Halb finale einfach gar nie richtig ins Laufen gekommen“, analysierte Spazirer.

Ihre Trainerin und ULC- Weinland-Chefcoach Ingrid Grießel war stolz auf ihren Schützling: „Sie ist irrsinnig gut ins Laufen gekommen, das war echt toll. Aber ausgerechnet ihre Stärke, das Beschleunigen zur ersten Hürde, hat nicht geklappt. Trotzdem eine Top-Leistung, weil das Niveau enorm hoch war.“