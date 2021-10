Im ÖLV-Leichtathletikzentrum Linz fanden heuer die österreichischen Meisterschaften der Masters statt – natürlich auch ein Fixpunkt für den Matzener Werner Rössler (kl. Bild), der wieder einiges an Edelmetall ins Marchfeld holte.

Der 83-Jährige holte sich in seinen Altersklassen, die mangels Konkurrenz entweder teilweise zusammengelegt oder als Solobewerb ausgetragen werden mussten, Gold im Hoch- (0,98 Meter) und Weitsprung (2,13 m) sowie im Speerwurf (14,48 m), zudem Silber über 100 Meter (in 21,94 Sekunden), 200 m (in 46,86 s) und Hammerwurf (12,35 m) und schließlich Bronze im Diskuswurf (11,08 m) und im Kugelstoßen (6,89 m).

Einziger Wermutstropfen: In seiner bisherigen Paradedisziplin, den 400 m, wurde er nur Vierter. „Ich habe mich nicht mehr quälen können, es war schließlich schon mein achter Bewerb“, erklärte Rössler, dessen Bilanz insofern bemerkenswert ist, da er die Tage davor mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte.