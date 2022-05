Unterstützung im Titelkampf

Werbung

Auch wirtschaftlich erhält der Verein einen zusätzlichen Hauptsponsor. Die Mibag Sanierungs GmbH sorgt für finanziellen Rückenwind im Aufstiegskampf. Im Meisterschaftsspiel gegen den ATSV Sparta Deutsch-Wagram wurden die neuen Trikots der Kampfmannschaft in einem regelrechten Krimi erfolgreich eingeweiht. 800 ZuschauerInnen verwandelten das Spiel der beiden Titelkandidaten in regelrechtes Fußballfest.

Nach dem Deutsch Wagram in der ersten Hälfte in Führung gegangen war, drehten die Hausherren das Spiel in nur 2 Minuten und konnte so den Sieg einfahren. In den letzten drei Runden der Meisterschaft gilt es den 4-Punkte-Vorsprung zu verteidigen, um den Aufstieg in die Gebietsliga zu fixieren.