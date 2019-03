Einen guten Start in die neuen Cup-Serien lieferten die Kämpfer des Union Judo Clubs Bad Pirawarth beim Karuna-Cup in Wien. Julian Steinmayer gewann alle seine drei Kämpfe in der stärksten Leistungsklasse, die technisch, taktisch und konditionell sehr fordernd waren, vorzeitig mit Ippon und holte Gold. Ähnlich erfolgreich war Elias Neustifter, der Silber holte.

Coach Johanna Grames ist stolz auf die Kämpfer: „Im Griffkampf und taktisch waren die Jungs heute sehr stark, und wir wissen auch, woran wir die nächsten Trainings noch technisch feilen müssen, damit sich der Erfolg wieder einstellt.“ -ps-