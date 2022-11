Maximaler Erfolg für Christopher Willert auf Mini-Bikes

Werbung

Auf den größeren Motorrädern zeigte der Strasshofer Christopher Willert heuer schon sein Können, unter anderem mit einer Top-sechs-Platzierung beim Austrian Junior Cup, der von KTM und Red Bull ins Leben gerufen wurde. Das er es auch eine Nummer kleiner drauf hat, bewies der 20-Jährige beim Saisonfinale der Aus trian-Pit bike-Serie.

Top-Talent aus dem Weinviertel: Christopher Willert. Foto: NÖN Archiv

Bei der letzten von fünf Stationen in Bad Fischau düste Willert auf die Ränge eins und zwei in der Klasse 2V Super Racer und wurde somit in der Gesamtwertung noch dritter – und das, obwohl er nur bei drei Stationen am Start war.

„Läuft“, grinste der Strasshofer, „und es hat wieder Spaß gemacht, auf den kleinen Bikes zu fahren. Auch wenn das gewöhnungsbedürftig ist.“ Vor allem für so einen großen Fahrer wie Willert, der danach einen ordentlichen Muskelkater hatte. Ganz ungefährlich sind die Pitbikes nicht: „Auf der Geraden bekommst du schon einmal über 100 km/h zusammen.“ Allerdings ist es das perfekte Training für Anfänger und Rennserien-Neu linge, weil man seine eigenen Grenzen deutlich ungefährlicher aus loten kann als auf normalen Rennmaschinen.

Stichwort Rennserie: Im kommenden Jahr will der Weinviertler ja den R7-Cup von Yamaha in Angriff nehmen, wo es nur auf das fahrerische Können ankommt. „Das wäre die Idee, Anfang des nächsten Jahres kann ich das hoffentlich fix verkünden.“ Was sein sportliches Weiterkommen angeht, hat Willert ein Ziel: „Rauszufinden, wo meine Grenzen liegen ...“