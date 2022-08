Mit Vollgas nach oben: Strasshofer Talente auf dem Motorrad

Werbung

Nicht „Austria’s Next Topmodel“ sondern „Austria’s Next Topdriver“ – den sucht die 2021 gegründete Nachwuchsrennserie Austrian Junior Cup. Mittendrin statt nur dabei im erlauchten Kreis der heimischen Top-Talente auf dem Motorrad ist auch der 20-jähriger Strasshofer Christopher Willert.

Kommendes Wochenende will Willert auf dem Red-Bull- Ring in Spielberg zum Saisonabschluss des AJC seinen sechsten Platz in der Gesamtwertung verteidigen. Dort liegen allerdings drei Fahrer punktegleich, „Hochspannung garantiert“, freut sich der 20-Jährige schon auf das Finale einer Saison, in der er deutlich erfolgreicher war als erwartet.

„Als ich am Anfang die Fahrer gesehen habe, dachte ich nur, krass, was die alles draufhaben, da werden wir gar nichts reißen“, war Willert ehrfürchtig. Er sollte sich aber täuschen, denn nach einem starken achten Platz hatte er Blut geleckt, konnte bei den insgesamt fünf Stationen im In- und Ausland gut mithalten – und bestätigte sein großes Talent.

Zunächst waren die Eltern noch dagegen

Eines, dass schon in jungen Jahren begann, dann aber mit sieben, acht Jahren von den Eltern verboten wurde, „weil es ihnen zu gefährlich war“, wie Willert berichtete. Doch wer einmal mit dem Motorradvirus infiziert wird, kommt davon nicht mehr los. So auch Willert, der mit 14 bzw. 15 Jahren denWeg zum Motocross- und Endurofahren im Gelände zurückfand. „Diesmal habe ich mich durchgesetzt (lacht)“, spielt er auf seine Eltern an. Recht schnell wurde man auf ihn aufmerksam, über einen Bekannten nahm er an der Sichtung des Austrian Junior Cups teil und wurde gleich genommen.

Willert‘s Ziel? „So viel wie möglich lernen“

Da er altersbedingt im nächsten Jahr aus dem AJC rausfällt, plant er bereits für eine andere Serie, den R7-Cup von Yamaha, wo es ebenfalls nur auf das fahrerische Können ankommt. Was sein sportliches Fernziel angeht, hat Willert ein klares Ziel vor Augen: „So viel wie möglich lernen und mitnehmen. Aber auch, um rauszufinden, wo meine Grenzen liegen, und vor allem, bis in welche Rennserie bzw. Leistungsklasse ich es schaffen kann.“

Allerdings ist es auch ein teures Hobby, Unterstützer sind jederzeit willkommen. Stress macht sich Willert jedenfalls keinen: „Vielleicht ende ich ja eines Tages auch als Mechaniker in der MotoGP. Mein ganzes Leben dreht sich um Motorräder und das wird auch sicher noch länger so bleiben ...“