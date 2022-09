Willert legte sich noch einmal in die Kurven

Werbung

Spektakulärer Saison-Abschluss in Spielberg: Die heimischen Zweirad-Talente in der MiniGP™ Austria Series und im Austrian Junior Cup begeis terten mit packendem Rennsport. Unter ihnen der Strasshofer Christopher Willert.

Für den 20-Jährigen ging es im Austrian Junior Cup, kurz AJC, noch darum, seinen sechsten Gesamtrang in seiner Premierensaison zu behalten. Im AJC bekommen Burschen und Mädchen zwischen 13 und 20 Jahren die Chance, ihre Fähigkeiten in einer professionellen Meisterschaft zu verbessern und zu beweisen, das sie das Rüstzeug zum MotoGP-Fahrer haben.

Zurück zu Willert: In den beiden letzten Meisterschaftsläufen landete er als Siebenter und Neunter jeweils unter den Top Ten, belegte damit ex aequo Platz sechs – und war hochzufrieden: „Wenn du siehst, welche Kaliber um den Sieg mitfahren, welche Voraussetzungen sie haben, dann bin ich verdammt zufrieden.“

Für den Weinviertler heißt es jetzt „Nach der Saison ist vor der Saison“, denn kommendes Jahr will er im neu gegründeten Yamaha-R7-Cup an den Start gehen. Zwar könnte er noch einmal im AJC antreten, er würde altersbedingt aber außerhalb der Wertung starten und nicht so viel Rennzeit bekommen wie benötigt. „Damit schade ich nur meiner Entwicklung“, meint Willert.

Im Herbst stehen jetzt noch vereinzelte Renneinsätze auf dem Plan, unter anderem die fünfte Station der Austrian Pitbike Masters Ende September in Bad Fischau.