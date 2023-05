Faustballer scheiterten an Südamerika-Assen

2. Bundesliga Frauen

Die Mission Wiederaufstieg verlief in der ersten Runde auf dem Feld nicht nach Wunsch für die SG Wolkersdorf/Neusiedl. Denn die Weinviertlerinnen erreichten nicht das erwünschte Punktemaximum.

Das Auftaktspiel gegen Höhnhart gestaltete sich, bis auf den letzten Satz, zunächst aber einmal als eine klare Sache für die Niederösterreicherinnen. Mit einem 3:0-Sieg nahmen Kapitänin Marie Scharinger und Co. verdient die ersten Punkte der Saison mit nach Hause. In der herausfordernden zweiten Partie gegen den größten Aufstiegskonkurrenten aus Grieskirchen musste die Schmid-Fünf alles geben, um gegen eine starke Angriffsleistung der oberösterreichischen Spielerinnen dagegen zu halten. Vor allem, weil deren Angreiferin, die chilenische Teamspielerin Lorenza „Lole“ Valenzuela Held, kaum zu halten war.

Dennoch gelang dies in manchen Phasen der Begegnung ganz gut, jedoch wurden selbst die Chancen im Angriff zu selten konsequent verwertet, weswegen man schlussendlich mit 1:3 das Nachsehen hatte. „Wir wussten, dass das Team rund um Held schwer zu knacken sein würde. Leider haben wir es vor allem im Rückschlag verabsäumt, den Gegnerinnen unser Spiel aufzuzwingen“, resümiert ein enttäuschter Trainer Wolfgang Schmid nach dem Auftakt.

1. Bundesliga Herren

Am zweiten Feld-Spieltag merkte der ÖTB TV Drösing, wie dünn die Luft an der Spitze ist. Gegen die Topteams Grieskirchen und Urfahr spielten die Weinviertler zwar lange Zeit auf Augenhöhe, doch ein Satzgewinn blieb ihnen verwehrt. Besonders erschwerend war die Aufgabe, da sich beide Mannschaften mit brasilianischen Nationalspielern verstärkten.

Die Grieskirchner, in deren Team ohnehin vier Kaderspieler des österreichischen Nationalteams stehen, holten den brasilianischen Nationalspieler Vini Tavares und dieser zeigte gleich ordentlich auf. Doch die Drösinger hatten gleich im ersten Satz Satzbälle und hielten bis zum letzten gut mit. „Ein Satzgewinn, und diese Partie hätte ganz anders ausgesehen“, seufzte Coach Andreas Huysza.

Auch gegen Urfahr, mit dem brasilianischen Teamschläger Gabriel Heck, lieferten Drösings Spieler ein starkes Spiel. Zweimal wurde eine klare Führung hergegeben, in Satz zwei lag man schon mit 8:4 in Front. So stand am Ende erneut ein 0:4, das Co-Trainer Martin Stohl wie folgt analysierte: „Schade um den zweiten Satz. Ein Gewinn hätte den Spielverlauf sicher stark verändert. Trotzdem, Gratulation der Mannschaft für diesen Auftritt.“