Tischtennis-Ass zeigt bei Top-Turnier auf

Werbung

Nina Skerbinz hat sich bei den 22. Raiffeisen Youth Championships in Linz gleich zwei Titel geschnappt. Zuerst stand die Markgrafneusiedlerin im Unter-15-Teambewerb mit Celine Panholzer ganz oben am Podest, tags darauf sicherte sich die 13-Jährige sogar den ersten Platz im U15-Einzel. Ein weiterer Markgrafneusiedler, Julian Fellinger, holte Team-Silber. Aber alles der Reihe nach:

Bei diesem internationalen Turnier, dass über die Osterfeiertage stattfand, begegneten sich talentierte Nachwuchsathleten aller Leistungsklassen aus ganz Europa von der Unter-11 bis zur U19. Gespielt wurden (Anm.: U11 ausgenommen), nach Geschlechtern getrennt, Team- und Einzelbewerbe. Zuerst fanden Gruppenspiele statt, wobei die jeweils Erst- und Zweitplatzierten in den Championship-Bewerb aufstiegen. Für die restlichen Teilnehmer ging es in einem Trostbewerb (Upper Austrian Challenge Trophy) weiter, welcher ebenfalls mit einer Siegerehrung und Pokalen honoriert wird.

Starke Bilanz: 20 Siege und nur drei Niederlagen

Mit zwei Siegerpokalen durfte Skerbinz die Heimreise von Linz aus antreten, sie hatte dafür aber auch ganz schön zu ackern. In fünf Tagen stand die 13-Jährige nicht weniger als 23 Mal im Wettkampfmodus an der Platte.

Bei 20 Gelegenheiten ging Skerbinz als Siegerin hervor. Nur drei Mal, stets im Teambewerb und einmal davon im Doppel, musste sich die junge Weinviertlerin vom TTV Tulln geschlagen geben. Im U15-Mädchen-Einzel behielt das NÖTTV-Ass in jeder Begegnung die Oberhand – und zwar sieben Mal en suite. Das FinalDuell mit U15-Nationalteamkollegin Elina Fuchs gewann die Niederösterreicherin im Entscheidungssatz. Tags zuvor erkämpfte sich Skerbinz gemeinsam mit Celine Panholzer (OÖTTV) den Titel im U15Teambewerb.

Zistersdorfer Schwestern mit einer Talentprobe

Bei den U19-Burschen schnappte sich Fellinger, der für Guntramsdorf in der 2. Bundesliga spielt, Team-Silber mit dem Stadlauer Spieler Yeon Jongeon. Auch die beiden jungen Zistersdorferinnen Paula und Stella Schultschik sammelten internationale Wettkampferfahrung: Erstere in der U11, Zweitere in der U15.