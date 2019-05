Die Sieger der heurigen NÖN-Sportlerwahl stehen fest – und nahmen im Landtagssitzungssaal in St. Pölten auch schon ihre Auszeichnungen entgegen. Im Bezirk Gänserndorf strahlten ein Kegler und eine Leichtathletin: Matthias Zatschkowitsch und Laura Ripfel.

Der 20-jährige Zatschkowitsch, gerade in Klagenfurt frischgebackener Staatsmeister im Einzel geworden und Vizestaatsmeister mit seinem KSK Union Orth/Donau in der Superliga, war happy: „Eine tolle Ehre, auch wenn ich nicht wirklich weiß, wer für mich gestimmt hat (lacht).“ Da konnte sein Mitspieler Martin Rath mayer, 2016 selbst Sieger bei der NÖN-Sportlerwahl, Licht ins Dunkle bringen: „Auf der Kegelbahn wurden Stimmzettel aufgelegt und jeder konnte zugreifen, sie ausfüllen und wieder zurückbringen. Das haben auch einige gemacht.“

Ripfels Oma war fleißig am Stimmen sammeln

Das kann man auch am Endergebnis ablesen, mit 21.796 Stimmen gewann Zatschkowitsch deutlich vor seinen Kontrahenten. Dieser Sieg sollte ihm auch Selbstvertrauen für sein letztes Saisonhighlight 2018/19 geben, die Team-Weltmeisterschaft in Tschechien, die am 17. Mai losgeht. Dort wollen Zatschkowitsch und Co. noch einmal für Furore sorgen.

Bei den Damen durfte auch in Orth gejubelt werden, denn 800-Meter-Ass Ripfel schnappte sich mit sage und schreibe 21.580 Stimmen Platz eins. „Wahnsinn, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Vor allem, weil es im Vorjahr nicht gereicht hat“, strahlte die 16-Jährige. Ob sie weiß, wer so fleißig gesammelt hat? „Ich denke, vor allem meine Oma. Von der weiß ich, dass sie sehr viele Stimmzettel ausgefüllt hat.“

Außerdem aktivierte sie die Orther Kegelszene, nachdem auch Zatschkowitsch nominiert war. „Dabei kennen uns Mat thias und ich nicht wirklich“, meinte Ripfel, deren großes Ziel für 2019 ist, in ihrer Paradedisziplin erstmals unter 2:10 Minuten zu bleiben.