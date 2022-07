Das sind die Tennis-Champions im Bezirk Gänserndorf

Werbung

Pünktlich zum Ferienbeginn endeten auch die Tennis-Meisterschaften der Landes- und Kreisligen. Dabei gab es für den Bezirk wieder über ein halbes Dutzend Titel zu bejubeln. Wir stellen Ihnen unsere Champions vor:

Kreisliga A Herren

Die junge, kompakte Mannschaft des SV OMV Gänserndorf – mit viel Teamspirit, Begeisterung und Spaß für den Tennissport ausgestattet – hatte sich schon lange zum Ziel gesetzt, in der niederösterreichischen Landesmeisterschaft mitzumischen. Im Vorjahr hat es dafür noch nicht ganz gereicht, aber heuer war es soweit: Mit fünf Siegen in Serie gelang es den Gänserndorfern, nach einer langen Durststrecke (seit 2016) und ohne ausländische Beteiligung endlich wieder in die Landesliga aufzusteigen. „Hinter diesem Erfolg stecken viele harte Trainingsstunden, die sich nunmehr entsprechend ausgezahlt haben“, freute sich Margit Wolf.

Zwei weitere Meistertitel, die Herren II in der Kreisliga E und die Senioren 45+ in der Kreisliga D, rundeten die Erfolgsbilanz des SV ab.

Kreisliga B Damen

Sehr erfolgreich verlief die Saison des TC Groß-Enzersdorf am Mariensee: Mit fünf Siegen aus fünf Spielen stieg die erste Damenmannschaft wieder in die erste Kreisklasse auf, sehr zur Freude von Mannschaftsführerin Elfriede Baumann.

Aber auch die Herren zeigten auf: Bei den Burschen der Unter-15 schafften es gleich drei Maxis, nämlich M. Wieser, M. Muhr und M. Steinbichler, die Meisterschaft zu gewinnen. Weiters konnte endlich auch die zweite Herrenmannschaft mit dem Gewinn der Meisterschaft der Kreisklasse D aufsteigen. Bereits zum zweiten Mal hintereinander konnten die Herren 65+ die Sektkorken knallen lassen, sie freuen sich jetzt auf die Aufstiegsspiele im September für die starke Landesliga.

Obmann Alois Kaufmann ist zufrieden mit dem erfolgreichen Abschneiden seiner Mannschaften: „Ob Jung oder Senioren, Damen oder Herren, bei uns im Klub kann heuer ordentlich gefeiert werden.“

Kreisliga C Herren/Damen

Die Spieler des TC Orth/ Donau sind wahrhafte Pendler. Schon einige Male ging es in die Klasse B, genauso oft auch wieder in die Klasse C. Nach dem letztjährigen Abstieg war daher der sofortige Wiederaufstieg das Ziel, welcher souverän gelang.

„Besonders stolz macht uns nicht die Tatsache, dass wir nur sechs Matches insgesamt verloren haben, sondern vielmehr, dass unser Kader nahezu ausschließlich aus Orthern besteht“, freut sich Mannschaftführer Christoph Kruder. Seit diesem Jahr dient sein Wohnwagen übrigens als Auswärtsbus, in dem alle Spieler Platz finden. Für die Zukunft hat Kruder einen Wunsch: „Pendeln werden wir dann hoffentlich nur noch mit dem Wohnmobil, denn in der Klasse B möchten wir jetzt mal bleiben.“

Bei den Damen war der UTC Matzen mit fünf Siegen aus fünf Spielen eine Klasse für sich.

Kreisliga E/F Herren

Auch der TV Dürnkrut durfte über Platz eins in der KL E jubeln, in keinem Spiel ging man als Verlierer vom Platz. Dafür hatte man einen interessanten Mann in den eigenen Reihen: Christoph Krenn. Die ehemalige Nummer eins der Racketlon-Weltrangliste, aktuell Padel-Experte, spielte zweimal im Doppel für die Dürnkruter und gewann zweimal. Schließlich holte sich auch noch der TC Ollersdorf ungeschlagen den KL-F-Meistertitel.