Rainer Predl trainiert in der Kühlhalle

Werbung

Nachdem der Lasseer Extremläufer Rainer Predl die Teilnahme am Nordpol-Marathon im April 2023 fixiert hat (Anm.: die NÖN berichtete), geht es jetzt in die Vorbereitungsphase. Diese ist für das Extrem event am nördlichsten Punkt der Welt im wahrsten Sinne des Wortes überlebenswichtig:

Wie ist die Ausgangslage?

Die Basis wird das Barneo Forschungscamp sein. Hier wird ein großer Teil der Infrastruktur für den Nordpolmarathon mittels Flugzeug hinauf gebracht. Die Strecke ist exakt 42,195 Kilometer lang und ist ein vier Kilometer langer Rundkurs, der entlang des Flughafenlandeplatzes zum Barneo Forschungscamp hinaus ins Nirvana geht. Dort draußen ist man der Natur ausgesetzt: Wind, Kälte, Schnee und Eis!

Welche Gefahren lauern?

Im Normalfall hat es minus 30 Grad, doch die Thematik Wind und Schnee machen die Temperaturen gefühlt noch kälter. Auf der Strecke sind Guides aufgestellte, welche mit einer Waffe lediglich zum Abschrecken von Eisbären gedacht sind. „Eines muss klar sein, auch wenn der Lauf zugunsten der Lebensräume der Eisbären dient, so bleiben sie natürlich Fleischesser und Läufer sind da in der kargen Landschaft ein gefundenes Fressen“, weiß Predl.

Wie ist Predl‘s Mindset?

„Ich lege nicht mein komplettes Vertrauen nur in die Produkte, es ist elementar und notwendig den Körper, eigentlich das wichtigste Produkt, das wir Menschen besitzen, darauf vorzubereiten“, erklärt der Weinviertler fast schon philosophisch und ergänzt: „Würde ich mich nur auf die dicken Handschuhe und Jacken verlassen, dann gäbe es kein Back-up und mein Körper würde nur frösteln.“ Deshalb besteht die Vorbereitungsphase für ihn aus zwei Punkten: Produkttestung und Atmungstechnik. Er gliedert die Vorbereitung übrigens in drei Phasen.

Was ist Phase eins?

Diese findet bei den Ver einigten Eisfabriken & Kühlhäusern in Wien statt. Gemeinsam mit Roland Spitzhirn, dem Geschäftsführer, wurde eine Kooperation eingefädelt für Trainingsmöglichkeiten und Produkttestungen. Dort finden namhafte Unternehmen ja ihren Platz, um ihre Produkte Schockzufrosten. Die kälteste Halle dabei beträgt minus 30 Grad und ist somit ideal als Trainingsmöglichkeit. Hier wird im ersten Schritt die Produkttestungen stattfinden. „Welche Handschuhe verwende ich, welche Hauben, Fettcremen und so weiter. Ebenso kann Wind simuliert und die Temperaturen dadurch noch etwas minimiert werden“, so Predl.

Und Phase zwei?

Gemeinsam mit Josef Köberl, professioneller Eisschwimmer, ist ein weiterer Experte an seiner Seite, welcher Predl hier mit Tipps und Abhärtung des Körpers unterstützt. Dabei ist ein Eisschwimmen im Hintertuxer Gletscher geplant. Hier gibt es ja einen Gletschersee in einer Höhle, welche gerade so um den Gefrierpunkt dahinplätschert. „Für mich selber ist es natürlich Neuland und ich werde froh sein, wenn ich ein paar Sekunden bzw. eine Minute drinnen aushalte. Aber auch hier gilt es, den Körper an die Kälte zu gewöhnen“, weiß der Lasseer.

Bleibt noch Phase drei?

Eine weitere und letzte Art der Trainingsvorbereitungen liegt in Österreich sehr nahe: Berge, Winter und Kälte, sprich ein Höhentrainingslager. So wird es Predl auch auf höhere Lagen verschlagen, um hier einige Kilometer zu absolvieren. Ebenso ist man hier ob Schneeberg, Kühtai oder Großglockner den eisigen Temperaturen ausgesetzt.

„Es ist nicht wichtig, eine Wanderung zu unternehmen, sondern es geht vielmehr, sich am Gipfel an die Temperaturen zu gewöhnen. Und ein paar Schritte zu machen und einfach dort Zeit zu verbringen. Spaßig, oder (lacht)?“, so Predl.